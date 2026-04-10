Dieta oncologului Silvio, italianul de 96 de ani. Pe lângă mâncare, mai are câteva secrete. Unul din ele: Vaccinurile

Silvio Garattini nu s-a retras din activitate. El ocupă funcția de președinte al Institutului de Cercetări Farmacologice Mario Negri din Bergamo.

Care este secretul său?

Să nu fumezi, să nu consumi alcool, să nu iei droguri, să nu joci la jocuri de noroc, să faci mișcare regulat, să îți menții greutatea printr-o dietă variată și echilibrată, să ai relații sociale constante, să dormi cel puțin șapte ore pe noapte și să faci vaccinurile și controalele medicale necesare, sunt câteva dintre principiile sale.

Meniul său zilnic include „un pahar de suc de portocale dimineața, uneori fructe gătite; la prânz, puține paste (nu mai mult de 50 grame); dacă sunt la spital, o felie mică de pizza sau o porție mică de orez și o banană; seara, de obicei un fel principal și proteine, în special leguminoase și pește”.

Garattini a zis că longevitatea se construiește încă din copilărie, dar chiar și la vârstă adultă mai putem schimba ceva. Daunele din trecut nu pot fi șterse, dar pot fi atenuate.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Cum păcălim foamea. Dr. Doru Negru (Sanador): De 50 de ani se încearcă găsirea a tot felul de metode

În cazul său, genetica nu a jucat un rol decisiv în speranța de viață. Oncologul a explicat că activitatea fizică zilnică e importantă pentru longevitate. A zis că merge pe jos aproximativ cinci kilometri pe zi, conform https://corriere.it

VEZI ȘI: EXCLUSIV Cum poate fi tratat refluxul gastroesofagian fără operație. Explicația prof. univ. dr. Gabriel Constantinescu (SANADOR)