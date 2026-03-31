DCNews Stiri Cum poate fi tratat refluxul gastroesofagian fără operație. Explicația prof. univ. dr. Gabriel Constantinescu (SANADOR)
Data publicării: 10:51 31 Mar 2026

EXCLUSIV Cum poate fi tratat refluxul gastroesofagian fără operație. Explicația prof. univ. dr. Gabriel Constantinescu (SANADOR)
Autor: Elena Aurel

reflux-gastroesofagian-durere-abdominala_67416800 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @Faruk82

Refluxul gastroesofagian poate fi tratat eficient și fără intervenție chirurgicală, prin metode moderne, mai puțin invazive.

Prof. univ. dr. Gabriel Constantinescu, coordonator Centrul de Excelență în Endoscopia Digestivă Diagnostică și Terapeutică SANADOR Floreasca, a vorbit despre tehnicile endoscopice de tratare a refluxului gastroesofagian și a explicat că acestea sunt mai puțin invazive și pot fi eficiente în anumite cazuri. De asemenea, medicul a explicat ce este procedura ARMA și cum acționează.

„Sunt multiple tehnici endoscopice prin care poți să combați refluxul, dar eu vreau să mă refer la una dintre ele care nu este foarte agresivă, dar este eficientă în 60-70% din cazuri pentru pacienții care nu au hernie hiatală.

Hernia hiatală este o situație în care între stomac și esofag se creează o apertură mare. Acolo, dacă este peste 2 cm, nu poți să faci nicio tehnică endoscopică, trebuie chirurgicală. Dar dacă avem boală de reflux și un hiatus esofagian, adică o valvă între esofag și stomac relativ normală, am dezvoltat împreună cu colegii chirurgi tehnici endoscopice. Cel care a inventat procedura ARMA este un renumit chirurg japonez care a dezvoltat și a cercetat mult în domeniul endoscopiei.

ARMA e un acronim și înseamnă o operație antireflux. Anti-reflux mucosal ablation este acronimul dezvoltat. Practic, noi introducem endoscopul în stomac și utilizând un cateter cu plasmă de argon se arde mucoasa circumferențială sau 75% din circumferința zonei esocardiene și atunci când această zonă va fi cicatrizată, practic, valva între stomac și esofag se restrânge și vom avea mai puțin reflux decât înainte”, a spus prof. univ. dr. Gabriel Constantinescu.

Avantajul tehnicii ARMA 

Prof. univ. dr. Gabriel Constantinescu a explicat că metodele endoscopice pentru tratamentul refluxului gastroesofagian sunt mai puțin invazive, pot avea eficiență de aproximativ 70% și sunt utilizate la pacienții fără hernie hiatală.

„Avantajul acestei metode, care nu este foarte agresivă și nu cu o foarte mare eficiență - 70% este o eficiență onorabilă, dar nu este maximă - dar avantajul este că are foarte puține complicații. Pacientul este adormit, face endoscopie, i se face această metodă și cam asta este totul. Reacțiile adverse comunicate sunt puține.

Practic, noi ne putem adresa pacienților care au reflux gastroesofagian și care nu au hernie hiatală, dar lumea medicală și nemedicală trebuie să știe că înainte de aceste tehnici, înainte de a pune un diagnostic peremptoriu pentru boala de reflux trebuie să ai o explorare care îți cuantifică refluxul și care se numește pH-metrie impedanță.

pH-metria impedanță îți măsoară cantitatea de reflux, de unde vine până unde vine, dacă există reflux acid sau non-acid, așa încât în avanscena oricărei tehnici  antireflux, fie ea chirurgicală, fie endoscopică, pH-metria impedanță este esențială pentru ca diagnosticul să fie sigur.

Noi am făcut și aici, la Spitalul Sanador, această tehnică cu rezultate bune, dar bineînțeles că ea va avea dezvoltare și pe mai departe”, a spus prof. univ. dr. Gabriel Constantinescu la DC News și DC Medical. 

Video:

