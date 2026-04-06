Concediu medical, scandalul primei zile de concediu neplătite revine: Au crezut că lumea uită și n-au făcut nimic

Concediul medical și scandalul legat de prima zi neplătită revin în atenția publică. De două luni, cinci categorii de români așteaptă să fie scutite de la plata primei zile de concediu medical, dar promisiunile făcute de Ministerul Sănătății la începutul lunii februarie stau în continuare pe hârtie, neaprobate.

Cine ar fi trebuit să fie exceptat

La începutul lui februarie, după ce a intrat în vigoare măsura de neplată a primei zile de concediu medical, Ministerul Sănătății a venit cu o propunere. Cinci categorii de pacienți o să fie scutite și să li se plătească această primă zi.

Categoriile vizate sunt:

-pacienții internați în spital, atât pentru spitalizare continuă, cât și pentru spitalizare de zi;

-persoanele în concediu de maternitate;

-femeile în concediu de risc maternal;

-cei aflați în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav;

-pacienții incluși în programele naționale de sănătate pentru boli cronice.

Deși proiectul a fost publicat pe 6 februarie în transparență decizională, măsura nu a fost aprobată, chiar și la două luni de la lansare.

Proiectul întors la Ministerul Sănătății

Pe 18 martie, proiectul de OUG trebuia să fie discutat la CES. Din cele șase avize necesare, doar trei existau: ale ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, ale președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, și ale ministrului Muncii, Petre Florin Manole. Lipsa celor trei avize a amânat ședința, iar proiectul a fost retrimis la minister.

Vicepremierul Marian Neacșu susține că „nu a ajuns la mine un astfel de proiect”. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, spune că documentul a fost trimis doar în copie, astfel că avizul nu putea fi dat. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu a oferit un răspuns oficial.

Soluția alternativă în Parlament

Ministrul Sănătății a menționat că există un amendament depus de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, supraviețuitoare a cancerului, care acoperă aceeași temă: plata primei zile de concediu medical pentru pacienții cronici, internați în spital și însoțitorii bolnavilor oncologici. Amendamentul a trecut de Senat și se află acum la Camera Deputaților.

„Este o linie roșie, pentru că vorbim despre pacienți oncologici și bolnavi cronici, despre oameni care depind de sistemul de sănătate ca să poată trăi decent. Amendamentul pe care l-am introdus a fost votat în Comisia de Sănătate din Camera Deputaților în unanimitate. În prezent se așteaptă raportul final de la Comisia de Muncă, pentru a putea merge la vot în plen”, a declarat senatoarea Pauliuc.

ONG-urile de pacienți reclamă intenția de blocare

Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, spune că Ordonanța ar fi fost o procedură mai rapidă decât un proiect de lege: „La lege trebuie să facă și norme de aplicare și așa mai departe. Presupunând că va fi adoptată. Dar senzația mea este că asta s-a dorit. S-au bazat (membrii Guvernului - n.r.) pe faptul că va fi un iureș la început, dar apoi lumea se ia cu alte treburi și uită

El subliniază că de la adoptarea măsurii, la 1 februarie, nimic nu s-a schimbat.

Când a fost întrebat dacă proiectul de ordonanță nu a ajuns deloc la unul dintre colegii săi de guvern care trebuiau să dea aviz, iar la celălalt a fost transmis „doar în copie”, așa cum au declarat ei, ministrul Sănătății a evitat să răspundă.

În februarie, senatoarea Nicoleta Pauliuc a propus ca prima zi de concediu medical să fie plătită pentru pacienții cu boli cronice, pentru cei internați în spital și pentru însoțitorii pacienților oncologici.

Președintele Coaliției de Pacienți adaugă: „În ansamblu, Guvernul României își dorește ca această zi să rămână neplătită. Nu contează cine e premier, cine e ministru la Sănătate, cine e ministru la altceva. Este părerea mea personală. Statul român mă taxează lună de lună și ar trebui să îmi dea acei bani atunci când am nevoie. Trebuie să îmi oferi niște beneficii, având în vedere că plătesc contribuție lunară”

Impactul asupra angajaților

Măsura, adoptată pe 30 decembrie anul trecut prin OUG, afectează cel mai mult pacienții cu afecțiuni cronice care au nevoie de internări periodice. Eduard Pletea, pacient cu scleroză multiplă, estima că acești bolnavi pot pierde „între unul și două salarii pe an” din cauza primei zile neplătite de concediu medical.

Concediu medical și plata primei zile continuă să fie un subiect fierbinte, cu efecte directe asupra bolnavilor cronici și a angajaților care depind de aceste drepturi. Promisiunile inițiale ale ministerului au rămas, deocamdată, doar pe hârtie, iar finalul procedurilor legislative întârzie soluționarea acestei probleme, conform HotNews.

