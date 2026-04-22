Galați: Investiție de 14,5 milioane de lei la Secția de Cardiologie a Spitalului Județean

Prin contractul de finanțare semnat vom dopta Secția de Cardiologie a Spitalului Județean Galați cu un set de 80 de echipamente de ultimăî generație, a declarat liderul PSD Galați.

În 2020, în premieră la Spitalul Județean Galați, s-a montat primul stent, iar în 2021 s-a realizat primul implant de stimulator cardiac. De atunci și până în prezent, aproape 2.500 de astfel de operații au fost făcute la Galați, ceea ce înseamnă tot atîtea vieți salvate.

Prin noul proiect al Consiliului Județean Galșați vom crește și mai mult capacitatea medicilor gălățeni de a veni în sprijinul pacienților cu afecțiuni cardiace grave și de a avea la Spitalul Județean un centru puternic de cardiologie intervențională.

Printre echipamentele care vor fi achiziționate se numără un aparat de radfiologie tip C-ARM pentru intervenții cardiovasculare, două ecocardiografe, un sistem pentru monitorizarea inimii pacienților cu stimulatoare cardiace (include aparat de cartografiere color 3D, generator de radiofrecvență, pompă de irigare), precum și o stație centrală de monitorizare a funcțiilor vitale, capabilă să urmărească simultan starea a 26 de pacienți.

De asemenea, în cadrul proiectului vor mai fi achiziționate și alte echipamente esențiale: defibrilatoare, injectomate, tensiometre, dispozitivw portabile (holtere) pentru monitorizarea tensiunii și a inimii, etc.

Investim în dotarea spitalelor, în tehnologie modernă și, mai ales, în sănătatea oamenilor!, a ținut să precizeze Costel Fotea.