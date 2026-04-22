DCNews Sanatate Galați: Investiție de 14,5 milioane de lei la Secția de Cardiologie a Spitalului Județean
Data publicării: 11:58 22 Apr 2026

Galați: Investiție de 14,5 milioane de lei la Secția de Cardiologie a Spitalului Județean
Autor: Crişan Andreescu

sanatate1 Foto: Facebook Costel Fotea

Am semnat un contract de finanțare cu fonduri europene, în valoare de aproape 14,5 milioane de lei, pentru proiectul "Inimi sănătoase - Comunități Puternice", a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al CJ Galați.

Prin contractul de finanțare semnat vom dopta Secția de Cardiologie  a Spitalului Județean Galați cu un set de 80 de echipamente de ultimăî generație, a declarat liderul PSD Galați.

În 2020, în premieră la Spitalul Județean Galați, s-a montat primul stent, iar în 2021 s-a realizat primul implant de stimulator cardiac. De atunci și până în prezent, aproape 2.500 de astfel de operații au fost făcute  la Galați, ceea ce înseamnă tot atîtea vieți salvate.

Prin noul proiect al Consiliului Județean Galșați  vom crește și mai mult capacitatea medicilor gălățeni de a veni în sprijinul pacienților cu afecțiuni cardiace grave și de a avea la Spitalul Județean un centru puternic de cardiologie intervențională.

Printre echipamentele care vor fi achiziționate se numără un aparat de radfiologie tip C-ARM pentru intervenții cardiovasculare, două ecocardiografe, un sistem pentru monitorizarea inimii pacienților  cu stimulatoare cardiace  (include aparat de cartografiere color 3D, generator de radiofrecvență, pompă de irigare), precum și o stație centrală de monitorizare  a funcțiilor vitale, capabilă să urmărească simultan starea a 26 de pacienți.

De asemenea, în cadrul proiectului vor mai fi achiziționate și alte echipamente esențiale: defibrilatoare, injectomate, tensiometre, dispozitivw portabile (holtere) pentru monitorizarea  tensiunii și a inimii, etc.

Investim în dotarea spitalelor, în tehnologie modernă și, mai ales, în sănătatea oamenilor!, a ținut să precizeze Costel Fotea.

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare
Publicat acum 12 minute
Preşedintele CJ Bistriţa-Năsăud Radu Moldovan după percheziţiile DNA: Ne-am luat rămas-bun; mă întorc la lucru
Publicat acum 27 minute
Curs leu - euro azi. Principalele cotații valutare BNR 22 aprilie 2026
Publicat acum 48 minute
Ucraina cere Turciei să găzduiască o întâlnire Zelenski-Putin
Publicat acum 53 minute
Cine va prelua portofoliile miniștrilor PSD demisionari. Propunerile lui Ilie Bolojan - Surse
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 3 minute
PSD a ieșit de la consultări. Propunerea făcută de Sorin Grindeanu la Cotroceni
Publicat acum 2 ore si 42 minute
Mutarea lui Sorin Grindeanu după consultările de la Cotroceni
Publicat acum 3 ore si 20 minute
Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un celebru artist a murit la bordul unui avion Pegasus - FOTO
Publicat acum 53 minute
Cine va prelua portofoliile miniștrilor PSD demisionari. Propunerile lui Ilie Bolojan - Surse
Publicat acum 2 ore si 38 minute
Manfred Weber anunță o discuție de ultimă oră cu Ilie Bolojan. ”Sprijin deplin” de la Bruxelles pentru premier: PSD s-a îndepărtat de angajamentele pro-europene
 
sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
