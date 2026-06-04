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DCNews Sanatate Oncologii avertizează: limitarea accesului la investigații și tratament în clinici private reduce șansele de supraviețuire ale pacienților

Oncologii avertizează: limitarea accesului la investigații și tratament în clinici private reduce șansele de supraviețuire ale pacienților

Autor: D.C.
Data publicării: 04 Iun 2026
PET-CT, investigația care „vede tot corpul”. Cum funcționează și de ce schimbă tratamentul cancerului PET-CT, investigația care „vede tot corpul”. Cum funcționează și de ce schimbă tratamentul cancerului / foto Freepik
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Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) intenționează schimbarea regulilor prin care pacienții pot beneficia de tratamente în unități medicale private finanțate din programele naționale de sănătate. Măsura ar viza oncologia, diabetul, bolile cardiovasculare, transplantul, bolile rare.

Conform unui proiect pus în transparență decizională, accesul pacienților la servicii medicale decontate de CNAS, în privat, va fi permis doar dacă spitalele de stat nu mai au capacitatea de a-i prelua, după o formulă de calcul stabilită de CNAS. 

Societatea Națională de Oncologie Medicală din România (SNOMR) avertizează că proiectul CNAS privind introducerea unei formule standardizate pentru calculul „excedentului de capacitate” al furnizorilor publici din Programul Național de Oncologie poate avea efecte negative importante asupra pacienților.

SNOMR atrage atenția că formula propusă poate subestima necesarul real de servicii prin utilizarea unor date agregate la nivel național, care nu reflectă diferențele regionale de incidență și prevalență a cancerului. De asemenea, excluderea din calcul a pacienților care se tratează în alte județe poate crea impresia falsă că anumite zone dispun de capacitate suficientă, când, în realitate, pacienții sunt nevoiți să se deplaseze tocmai din cauza lipsei accesului local. Formula nu ține cont de timpii reali de acces la tratament, disponibilitatea medicilor, situațiile de criză sau fluctuațiile sezoniere ale numărului de pacienți.

Blocarea accesului furnizorilor privați la programele naționale poate supraîncărca spitalele publice, deja afectate de lipsa personalului și de limitările infrastructurii. În același timp, centre private care dispun de capacitate, expertiză și condiții moderne de tratament ar putea fi excluse din sistemul de decontare.

Societatea consideră că proiectul accentuează o inechitate structurală între sectorul public și cel privat, contrar principiilor liberei alegeri a pacientului și ale finanțării orientate către nevoile acestuia. Potrivit SNOMR, în oncologie, peste 85% dintre tratamentele de radioterapie și peste jumătate dintre terapiile sistemice sunt realizate în unități private, ceea ce demonstrează rolul esențial al acestora în asigurarea accesului la servicii.

Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă lipsa unor date complete și validate care să permită calcularea corectă a indicatorului propus. Absența unui registru funcțional, a unor raportări unitare și a informațiilor reale privind timpii de acces, resursa umană și fluxurile de pacienți între județe poate conduce la estimări eronate și la decizii de finanțare greșite.

SNOMR avertizează că aplicarea rigidă a formulei poate afecta traseul pacientului oncologic, un proces care a fost optimizat în ultimii ani pentru a reduce întârzierile de diagnostic și tratament. În plus, există riscul ca unele centre publice să declare capacități mai mari decât cele reale pentru a nu pierde finanțare, ceea ce ar putea afecta calitatea serviciilor medicale.

SNOMR solicită o schimbare de abordare, care să respecte echitatea, libera alegere a pacientului și performanța furnizorilor, precum și utilizarea unor indicatori relevanți pentru oncologie, precum timpii de acces, listele de așteptare, resursa umană și distribuția reală a pacienților. 

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