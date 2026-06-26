Ministerul Sănătății accelerează investițiile prin PNRR. Au fost semnate 19 acte adiționale și plăți de 438,1 milioane de lei într-o singură săptămână / FOTO: Facebook @Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății a semnat 19 acte adiționale pentru proiecte de digitalizare și siguranța pacienților și a efectuat plăți de 438,1 milioane de lei pentru investiții finanțate prin PNRR.

Ministerul Sănătății anunță accelerarea investițiilor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În această săptămână, instituția a semnat 19 acte adiționale pentru proiecte de digitalizare și siguranța pacienților și a efectuat plăți în valoare de 438,1 milioane de lei pentru investiții în sistemul sanitar.

Potrivit Ministerului, măsurile urmăresc deblocarea proiectelor aflate în derulare și accelerarea implementării investițiilor în spitale, cabinete de medicină de familie și unități de terapie intensivă.

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19 acte adiționale pentru digitalizarea sistemului sanitar și reducerea infecțiilor nosocomiale

Ministerul Sănătății precizează că, în cursul acestei săptămâni, au fost semnate 19 acte adiționale strategice pentru eficientizarea investițiilor finanțate prin PNRR.

„Ministerul Sănătăţii continuă optimizarea şi accelerarea proiectelor finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). În cursul acestei săptămâni, au fost semnate 19 acte adiţionale strategice pentru deblocarea şi eficientizarea investiţiilor în digitalizare şi siguranţa pacienţilor”, a transmis instituția.

Contractele vizează trei direcții principale:

9 acte adiționale pentru prelungirea termenelor de implementare a proiectelor de digitalizare a spitalelor, astfel încât sistemele informatice să poată fi implementate complet.

9 acte adiționale pentru majorarea valorii proiectelor de digitalizare a instituțiilor subordonate Ministerului Sănătății, prin includerea componentei TVA și adaptarea bugetelor la costurile actuale.

Un act adițional pentru prelungirea proiectului destinat reducerii infecțiilor nosocomiale, pentru finalizarea achizițiilor de echipamente necesare creșterii siguranței pacienților.

Plăți de peste 438 de milioane de lei pentru proiectele din PNRR

În paralel, Ministerul Sănătății a efectuat în această săptămână plăți în valoare totală de 438,1 milioane de lei pentru investițiile finanțate prin PNRR.

„Această sumă reflectă accelerarea implementării proiectelor majore de infrastructură spitalicească şi prespitalicească, fondurile fiind direcţionate direct către şantiere şi dotări esenţiale”, informează Ministerul Sănătății.

Potrivit ministerului, finanțările sunt direcționate către:

construirea și modernizarea infrastructurii spitalicești;

digitalizarea spitalelor și a instituțiilor administrative din sănătate;

renovarea și dotarea cabinetelor medicilor de familie din întreaga țară;

achiziția de echipamente pentru reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale;

extinderea și dotarea secțiilor de Terapie Intensivă pentru nou născuți.

Cseke Attila: „Proiectele din PNRR au trecut de pe hârtie direct în realitate”

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, afirmă că investițiile au intrat într-o etapă de implementare concretă.

„Sumele plătite reprezintă confirmarea faptului că proiectele din PNRR au trecut de pe hârtie direct în realitate. Vorbim despre şantiere active, echipamente care încep să ajungă în spitale şi o transformare profundă a condiţiilor în care sunt trataţi românii, de la cabinetul medicului de familie şi până la cele mai complexe secţii de terapie intensivă neonatală”, a declarat ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, conform Agerpres.