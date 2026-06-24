„Criminalii în serie se întorc peste 90 de zile”. Gabriel Dina, Pfizer Romania şi Bulgaria, dezvăluire: „Cum mi-am pierdut sora”

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Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate este somat să ia în calcul şi finanţarea prevenţiei, nu doar pe cea a bolii.

Mesajul a venit de la Gabriel Dina, Country Lead Pfizer Romania şi Bulgaria, în cadrul conferinţei HEALTH FORUM: Investiția în sănătate – pilon al securității naționale și al dezvoltării economice, organizată de DC MEDIA GROUP.

Gabriel Dina a făcut şi o dezvăluire emoţionantă. Acesta a spus că, din cauza virusului respiratoriu sinciţial, şi-a pierdut şi sora, într-o perioadă în care vaccinurile sau anticorpii monoclonali nu erau disponibile.

"Mă aştept ca domnul preşedinte Moldovan (n.r. Horaţiu Moldovan, preşedintele CNAS) să ia în calcul şi finanţarea prevenţiei, nu doar finanţarea bolii, pentru că suntem la 90 de zile distanţă de un nou sezon rece, când criminalii în serie, cu sute şi mii de decese, cum ar fi gripa, pneumococul, virus respiratoriu sinciţial şi COVID, vor duce din nou la mii de decese, zeci de mii de spitalizări, sute de mii de cazuri de absenteism. Centrul European de Control al Bolii arată că clar că în fiecare an 1 din 5 europeni, adică 90 de milioane de oameni sau 4 milioane de români vor ajunge să se întâlnească cu aceşti patogeni. Nu mai vorbim de cei aflaţi în categoria de risc. Vorbim de un plan SAFE de apărare.

Ei bine, Comisia Europeană a trecut planul SAFE hard, unde indubitabil s-a demonstrat că persoanele cu comorbidităţi vor avea de suferit în faţa agresiunii virusurilor respiratorii. Dar nu e numai suferinţa individuală. E vorba de rezilienţa sistemului de sănătate, de burnout-ul medicilor. Nu ştiu cum ne aşteptăm ca aceşti medici să reziste la nesfârşit unui număr atât de mare de cazuri.

Vorbesc cu patos, pentru că mi-am pierdut şi sora din cauza virusului respiratoriu sinciţial, dar pe vremea aia nu găseai vaccin sau anticorpi monoclonali", a declarat Gabriel Dina, Country Lead Pfizer România şi Bulgaria.

"Rezistenţa anti-microbiană, o bombă cu ceas"

"Rezistenţa anti-microbiană este o ameninţare, o bombă cu ceas, la adresa sistemului de sănătate modern, aşa cum îl ştim. Şi ştim că ne îndreptăm spre un dezastru, şi ştim că România, în clasamentul global, este pe poziţia 100. Dacă ne uităm la indicatorii luaţi în considerare, când e vorba de controlul şi prevenţia bolilor infecţioase, suntem cu 20 de locuri mai sus decât ultimul loc. Asta e realitatea. E o bombă cu ceas. Ca să nu mai vorbim de măreţia unei naţiuni, care este dată de grija faţă de generaţiile viitoare, mai ales în condiţiile demografice. Ştim că trăim mai mult, dar trăim mai prost. E un studiu făcut recent de McKinsey care arată că odată cu creşterea duratei de viaţă, creşte şi perioada de viaţă trăită cu boală. De la 8,7 ani în 2000, am adăugat încă 2 ani. Nu e vorba doar de România, ci de toate ţările la nivel global", a mai spus acesta.