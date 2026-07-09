Factorii de risc pentru cancer. Genele care cresc riscul de boală, dar și stilul de viață care contribuie la dezvoltarea bolii

Dincolo de vârstă, există mai mulți factori care pot crește riscul de apariție a cancerului de prostată. Specialiștii atrag atenția că anumite persoane pot avea o predispoziție mai mare pentru dezvoltarea bolii.

Dr. Florentina Bratu, medic primar Oncologie Medicală la Centrul Oncologic SANADOR, prezentă în studioul DCNews, a vorbit despre factorii care pot crește riscul de apariție a cancerului de prostată, dincolo de vârstă, explicând care sunt elementele ce pot favoriza dezvoltarea acestei afecțiuni.

"Pe lângă vârsta de peste 50 de ani care predispune la cancer de prostată, avem istoricul familiar de neoplazie, mai ales când discutăm de istoric la rude de gradul 1 și 2 de cancer mamar, ovarian, prostatic, gastric.

Ce factori pot crește riscul de cancer de prostată, dincolo de vârstă

De asemenea, prezența unei mutații cu transmisie genetică, de obicei în genele BRCA2 și BRCA1. În plus, stilul de viață și factorii legați de stilul de viață pot contribui la dezvoltarea cancerelor, inclusiv cancerul de prostată, factori de risc precum obezitatea, sedentarismul, fumatul, lipsa activității fizice", a explicat dr. Florentina Bratu, medic primar Oncologie Medicală la Centrul Oncologic SANADOR.

În ceea ce privește cancerul de prostată, dr. Florentina Bratu a spus că există o predispoziție, în special în ceea ce privește cancerele cu mutație BRCA2, pentru care există deja testare recomandată și chiar intervenții terapeutice în stadiile avansate.

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