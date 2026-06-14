Numărul cazurilor confirmate de Ebola ajunge la 710 în RD Congo

Cazurile de Ebola confirmate în RD Congo ajung la

Numărul cazurilor confirmate de Ebola a crescut la 710 în Republica Democrată Congo, autoritățile sanitare raportând sâmbătă 17 noi cazuri confirmate.

Numărul cazurilor confirmate de Ebola a crescut la 710, a anunțat ministerul Sănătății din Republica Democratică Congo, în timp ce decesele au ajuns la 139.

Lupta împotriva Ebola

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Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Centrele Africane pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (Africa CDC) au lansat împreună un plan de răspuns de urgență în valoare de 518 milioane de dolari, pe o perioadă de șase luni, pentru a combate epidemia de Ebola.

17 cazuri confirmate în RD Congo, în 24 de ore

Autoritățile sanitare congoleze au raportat vineri 17 noi cazuri confirmate în ultimele 24 de ore, toate înregistrate în provincia Ituri, principalul epicentru al epidemiei.

Între timp, experții care consiliază Africa CDC au cerut o pregătire transfrontalieră mai puternică în Africa, pentru a reduce riscul cazurilor importate din focarul de Ebola Bundibugyo din RDC și Uganda.

Recomandările au fost făcute în cadrul unei întâlniri a unor experți africani de top în boli infecțioase, membri ai Grupului Consultativ de Urgență al Africa CDC (ECG), un organism consultativ independent al directorului general al Africa CDC, reuniune desfășurată la începutul acestei luni.

19 cazuri confirmate în Uganda

Până la 11 iunie, Uganda a raportat 19 cazuri confirmate, inclusiv două decese, precum și un caz probabil încheiat cu deces.

În Uganda, autoritățile OMS au declarat că focarul rămâne epidemiologic legat de transmiterea provenită din Republica Democratică Congo, existând dovezi atât ale unor infecții importate, cât și ale transmiterii secundare între contacte și lucrători din domeniul sănătății.

Uganda nu a raportat niciun caz nou în ultimele șase zile. Autoritățile naționale din cele două țări afectate, în colaborare cu OMS și partenerii, implementează un pachet de măsuri de răspuns. Un cadru regional de pregătire și prioritizare continuă să ghideze activitățile de pregătire în întreaga Regiune Africană, scrie tradearabia.