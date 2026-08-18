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Cine sunt turiștii care au murit în Grecia. Erau în luna de miere

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 18 Aug 2026
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cuplu mort grecia

Un cuplu proaspăt căsătorit și-a pierdut viața pe o insulă din Grecia, după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit.

Alex Cromie (31 de ani) și soția sa, Marie Ebert (30 de ani), au murit după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit pe un deal de pe insula grecească Sifnos. Pilotul a murit și el în accident.

Cei doi turiști britanici se aflau în luna de miere. Cauza accidentului este necunoscută, dar poliția greacă crede că o defecțiune mecanică ar fi putut cauza prăbușirea. 

Un zgomot ciudat s-a auzit din aer înainte de prăbușire

Autoritățile s-au concentrat marți asupra ”zgomotului ciudat” pe care se pare că l-ar fi produs elicopterul, un Bell 206 închiriat privat, înainte de a cădea la sol și a exploda la impact.

Viceprimarul orașului Sifnos, Manolis Fountolakis, a declarat pentru televiziunea greacă: „Oamenii din zonă au mărturisit că au auzit elicopterul scoțând un zgomot, un zgomot ciudat, probabil o defecțiune mecanică în aer și pentru că elicea făcea ceva ciudat”. 

De asemenea, sunt studiate imaginile de pe camerele de supraveghere, care arată cum aeronava a scăpat de sub control în timp ce se apropia de heliportul insulei, lângă satul Exambela.

”Alex a fost iubit de toți. Își sărbătoreau luna de miere”

”Putem confirma că doi pasageri, Marie Ebert și Alexander Cromie, au murit în incidentul de luni seară”, a declarat un ofițer de poliție, conform The Guardian. 

Alex Cromie era vicepreședinte în domeniul averilor private, la firma de administrare a activelor Blackstone. Compania a emis astăzi o declarație în care se declară șocată de moartea cuplului: ”Suntem șocați de trecerea în neființă a trei persoane, inclusiv colegul nostru Alex Cromie și soția sa, Marie Ebert, care își sărbătoreau luna de miere. Alex a fost iubit de toți cei care l-au cunoscut și au lucrat cu el la Blackstone, iar gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de cei dragi”. 

Oficialii din Syros l-au identificat pe pilot ca fiind Giorgos Raikos, în vârstă de 53 de ani, spunând că acesta era un fost ofițer al forțelor aeriene și ”extrem de experimentat”.

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Comentarii (1)

Terente   •   18 August 2026   •   20:56

Au murit niște bogați prin selecție naturală.

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