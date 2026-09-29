Scandal la Sibiu după ce un șarpe de la Zoo a fost hrănit cu un iepure viu. Mobilizare pentru protest în București

Piton / Foto: Unsplash

Un scandal a izbucnit în aceste la Sibiu, unde, la Grădina Zoologică, vizitatorii au surprins un piton ce a fost hrănit de îngrijitori cu un iepure viu. Imaginile au ajuns în mediul online, iar Primăria Sibiu a intervenit a intervenit.

Grădina Zoologică din Sibiu a ajuns în centrul atenției opiniei publice după ce în mediul online a fost distribuită masiv fotografia cu silueta unui iepure aflat în spațiul alocat unui piton. Femeia care a dat publicității imaginile spune că a fotografiat și un urs ținut într-un țarc „extrem de mic”.

„La Zoo Sibiu sunt băgați iepuri vii în cușca pitonului, am vorbit cu îngrijitorii care au râs și au spus că au crescătorie de iepurași special pentru a fi mâncați”, a scris utilizatoarea Laura Șerban pe pagina sa de Facebook. Ea a acuzat că la Grădina Zoologică Sibiu se întâmplă și alte nereguli.

Imaginea viralizată în ultimele ore a fost preluată și de Federația Împreună pentru Animale (FIA), care pregătește un protest în București, pe 4 octombrie, de Ziua Mondială a Animalelor.

„Am trimis o sesizare către Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu. Cerem verificarea celor semnalate și luarea măsurilor care se impun. Aceste informații trebuie investigate, iar oamenii merită răspunsuri clare. Un animal aflat în grija oamenilor depinde de ei pentru tot: hrană, spațiu, îngrijire și siguranță. Nu poate pleca atunci când suferă și nu poate reclama felul în care este tratat. Nu ar trebui să fie nevoie de indignarea publică pentru ca bunăstarea animalelor să conteze”, a transmis FIA pe pagina de Facebook a Federației, unde cheamă lumea la protest pe 4 octombrie 2026.

Ce spune Primăria din Sibiu după ce un piton a fost hrănit cu un iepure viu la Zoo

Primăria Sibiu spune că îngrijitorii de la Grădina Zoologică au greșit când au deschis pavilionul înainte de terminarea hrănirii unui șarpe cu un animal viu și își cere scuze. Potrivit administrației locale, unele specii de șerpi refuză hrana decongelată sau moartă și sunt hrănite cu animale vii o dată la 3-4 luni, iar ursul fotografiat este un pui provenit din braconaj, aflat în acel spațiu pentru acomodare, notează Turnul Sfatului.

Primăria din Sibiu precizează că „anumite specii de reptile, în special șerpii, refuză categoric hrana decongelată sau moartă, deoarece instinctul lor de vânătoare este declanșat exclusiv de mișcarea și căldura prăzii. În aceste situații, o dată la 3-4 luni de zile, grădinile zoologice și inclusiv pet shop-urile folosesc șoareci, șobolani sau iepuri vii”.

„Natura prin definiție poate fi crudă, privind lanțul trofic în ansamblu. Desigur, momentul hrănirii în acest mod nu trebuie să fie deschis publicului, iar în cazul Zoo Sibiu îngrijitorii au făcut o greșeală deschizând pavilionul înainte de a se fi terminat hrănirea. Pentru aceasta ne cerem scuze și ne vom asigura că această situație nu se mai repetă”, mai precizează Primăria Sibiu.

Bărbat din Argeș, cercetat penal după ce a ucis un șarpe care i-a intrat în casă

În urmă cu mai bine de o lună, după ce a omorât un șarpe care i-a intrat în casă, un bărbat a ajuns să fie cercetat și riscă să fie sancționat penal.

Bărbatul de 56 de ani s-a trezit cu un șarpe de mici dimensiuni în locuință. El a sunat la 112 să ceară ajutor, dar până la sosirea echipelor de jandarmi a reușit să ucidă reptila. Nu știa însă că legea tratează diferit o astfel de situație, iar acum este cercetat penal.

Acestuia i-au fost întocmite acte de constatare pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor.