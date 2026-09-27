Mobilizare-record pe A7: 5.500 de oameni pe șantier pentru 50 km între Bacău și Pașcani

Foto Facebook Cristian Pistol. Autostrada A7

Cel puțin 50 de kilometri noi din Autostrada Moldovei (A7) vor fi dați în circulație în cursul acestui an, pe primele două loturi ale tronsonului Bacău - Pașcani. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor Irinel Ionel Scrioșteanu, care a precizat că primul lot a depășit 70% stadiu de execuție. Pe șantier activează concomitent cinci eșaloane de asfaltare și peste 5.500 de muncitori sprijiniți de sute de utilaje grele.

Lucrările pe șantierul Autostrăzii Moldovei (A7) avansează într-un ritm alert, iar șoferii primesc vești excelente chiar din partea autorităților de la Transporturi. Încă cel puțin 50 de kilometri din această arteră vitală intră în linie dreaptă pentru inaugurare și deschidere a traficului până la finalul acestui an.

Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook de Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, care a detaliat stadiul lucrărilor.

Primele două loturi dintre Bacău și Pașcani, aproape de inaugurare

Segmentul vizat pentru deschiderea circulației este compus din primele două loturi ale tronsonului Bacău - Pașcani, un proiect de infrastructură cofinanțat din fonduri europene.

Potrivit reprezentantului Ministerului Transporturilor, Lotul 1 a depășit deja pragul de 70% stadiu fizic de execuție, în timp ce Lotul 2 se apropie cu pași repezi de aceeași bornă.

În apropiere de municipiul Roman va funcționa și o bază strategică pentru gestionarea traficului: un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC), alături de un Centru de Monitorizare și Informare (CMI).

Cinci eșaloane de asfalt și montarea ultimelor grinzi pe poduri

Activitatea pe șantier este una intensă și acoperă toate etapele finale ale construcției. Constructorul toarnă mixturi asfaltice cu cinci eșaloane care lucrează concomitent, inclusiv la așternerea stratului final de uzură.

Principalele operațiuni aflate în derulare pe primele două loturi includ:

Structuri și poduri: Montarea ultimelor grinzi din beton a depășit procentul de 95%. La podul peste râul Moldova, tablierul metalic este complet montat, iar echipele montează predalele și armează placa de suprabetonare înainte de turnarea betonului;

Protecție și siguranță: Instalarea parapetelor de protecție atât pe zona mediană, cât și pe marginile carosabilului, alături de aplicarea marcajelor rutiere și a indicatoarelor de semnalizare verticală și orizontală;

Infrastructură auxiliară: Hidroizolații pe poduri și pasaje, instalarea panourilor fonoabsorbante, rețele de iluminat public și implementarea sistemului inteligent de transport (ITS);

Scurgerea apelor: Amenajarea rigolelor mediane, de acostament, a casiurilor și a bazinelor de retenție pentru preluarea apelor pluviale.

Peste 5.500 de muncitori pe șantier

Cifrele mobilizării de pe întreg tronsonul Bacău - Pașcani indică un ritm fără precedent pentru șantierele de autostradă din România: 5.500 de muncitori prezenți pe traseu, aproape 600 de șoferi care operează 296 de autobasculante în două schimburi și peste 500 de utilaje grele alocate pentru terasamente, asfaltare și structuri.

Imaginile aeriene și de la sol confirmă transformarea spectaculoasă a traseului, iar deschiderea acestor 50 de kilometri va asigura o legătură rapidă și sigură pentru traficul greu și de tranzit din regiunea Moldovei.