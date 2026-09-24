11.500 de euro găsiți de o femeie într-un troleibuz din Cluj și un gest care arată că bunul-simț încă există. Declarație pentru DC News: ”Mulțumesc bunului Dumnezeu”

O pasageră a găsit, într-un troleibuz din Cluj-Napoca, o sacoșă în care se afla un portofel cu 11.500 de euro și aproximativ 1.000 de lei, pe care a predat-o șoferului. Cazul a avut un final fericit, bărbatul care a pierdut banii i-a recuperat de la Poliție. DC News a vorbit cu femeia care a făcut descoperirea, evidențiindu-se un fapt care trebuie cunoscut.

Șoferul troleibuzului CTP se numește Cristian Deiac și, după ce a verificat conținutul plasei, a anunțat Dispeceratul. Banii au fost predați Poliției, ulterior bărbatul care și-a uitat banii în troleibuz i-a recuperat de la Secția 2 de Poliție din Cluj-Napoca.

DC News a stat de vorbă cu Aurora Aramă, femeia care a găsit cei 11.500 de euro în troleibuzul 5 din Cluj

Pe femeia care a găsit sacoșa o cheamă Aurora Aramă și lucrează la un supermarket din cartierul clujean Gheorgheni. Am dorit să aflu mai multe detalii, direct, de la dânsa, pentru a evidenția gestul pe care l-a făcut.

Deși, inițial, nu a dorit să ofere vreo declarație, nici să fie fotografiată, din motive de simplitate și bunăcuviință, ea a relatat următoarele, pentru DC News: ”Mulțumesc bunului Dumnezeu că s-a nimerit să găsesc portofelul, în troleibuzul respectiv. Era cumva deasupra portmoneul și am dat plasa, cu totul, la domnul șofer, fără să mă uit ce e înăuntru. Ulterior, seara, pe internet, copilul meu mi-a arătat: Mamă, uite!”, a spus Aurora Aramă.

A ales discreția, dar gestul trebuie cunoscut de toți

Având în vedere că femeia este o persoană obișnuită, nu este figură publică, politician, om de afaceri etc. i-am respectat, în acest caz, dorința de a nu fi fotografiată. Femeia mi-a spus că ”nu doresc să devin cunoscută - vedetă”.

Gestul aparent banal, al celor două persoane, respectiv Aurora Aramă, femeia care a găsit plasa cu bani în troleibuzul de pe linia 5 al CTP, dar și șoferul Cristian Deiac, este un exemplu de corectitudine, normalitate, într-o societate tot mai egocentrică, în care interesul personal ajunge, nu de puține ori, să primeze în fața valorilor și a binelui comun. Respect!

VIDEO - Momentul în care femeia predă punga cu bani șoferului de troleibuz - caz relatat de jurnalistul Ion Novăcescu.

Alte gesturi și fapte de omenie care trebuie amintite

Amintim că gesturi de omenie și de civism asemănătoare au mai fost făcute de călătorii și șoferii de autobuz / troleibuze. De exemplu, 3.000 de euro au fost găsiți în mijloacele de transport în comun, într-o singură zi, în martie 2021, ulterior, banii au fost restituiți proprietarilor.

De asemenea, nu uităm și de cazul exclusiv relatat de DC News, din anul 2019, cu un șofer de troleibuz din Cluj-Napoca, coincidență sau nu, tot de pe linia 5, care a făcut un gest de milioane, returnând o geantă plină cu bani. Pe lângă acestea, sunt cazuri mai puțin cunoscute care se întâmplă periodic cu obiecte pierdute de călători prin autobuze și returnate ulterior de Dispecerat sau de Poliție, după caz.