Scântei la negocierile pentru Guvernul Mureșan. Dominic Fritz și Kelemen Hunor își dispută Justiția. Bogdan Chirieac: USR-ul are un obiectiv clar

Siegfried Mureșan

Negocierile pentru formarea guvernului ating un nou impas, după ce liderii USR, UDMR și PNL nu au ajuns la un acord privind împărțirea ministerelor. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

Negocierile pentru formarea noului guvern au început cu stângul, după ce Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor nu au ajuns la un acord privind împărțirea ministerelor, potrivit surselor România TV. Miza principală este Ministerul Justiției, dorit atât de USR, cât și de UDMR, iar schimbul de replici dintre Fritz și Hunor a tensionat discuțiile.

Kelemen Hunor, președintele UDMR, și-ar fi arătat indignarea, iar acum maghiarii refuză propunerile pentru a prelua ministere mici precum cel al Agriculturii sau al Mediului. În acest context, analistul Bogdan Chirieac a comentat situația într-o intervenție la România TV, în emisiunea moderată de jurnalista Cristina Șincai.

"Useriștii știu foarte bine ce au de făcut"

"Nu m-ar mira să se certe pe ministere. De ce? Fiindcă 'ai mei', useriștii, știu foarte bine ce au de făcut. Dacă vă uitați, de când se află la Putere, au încercat cu disperare să pună mâna pe Justiție. S-a încercat cu disperare anul trecut când s-au difuzat diferite materiale de propagandă, așa zise documentare, în mediul online și pe anumite publicații apropiate politic. S-a încercat o rebeliune la Curtea de Apel București și nu s-a reușit. Președintele Nicușor Dan a refuzat să pună procurorii aleși de acest partid și a ales dânsul procurorii șefi. Acum se încearcă tot cu disperare o nouă capturare a Justiției.

"USR e gata să nu voteze guvernul dacă nu primește ministerul Justiției"

Presupun că USR e gata să nu voteze Guvernul dacă nu primește Ministerul Justiției. Deci, pentru USR, se știe foarte bine că pentru un partid atât de mic și atât de antiromânesc trebuie neapărat să pună mâna pe Justiție pentru a avea putere reală în această țară. În rest, cu 8% sau 10% nu poți să ai putere și totuși ei vor să conducă țara. O conduc cumva cu 10%. Nu poți să ai premier, nu poți să ai majoritate parlamentară, dar cu Justiția folosită ca armă, ca pe vremea războiului româno-român, cu Justiția folosită ca în ultimul caz cu domnul Călin Georgescu, atunci poți să ai putere. USR-ul are un obiectiv clar. Îl interesează puterea, abia apoi vin banii. Banii sunt produsul care cade pe jos din procesul de slujire al puterii. Comuniștii știau acest lucru, iar demnii lor urmași, grupați astăzi în extrema stângă, neomarxistă, reprezentată de USR, știu de asemenea de acest lucru", a explicat Bogdan Chirieac.

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