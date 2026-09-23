PSD, întâlnire cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit. Ce le-au transmis celor trei oficiali

Sursa Foto: Facebook @Victor Negrescu

Ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit s-au întâlnit cu reprezentanții PSD, discuțiile vizând principalele teme politice și economice. Victor Negrescu i-a transmis și un mesaj lui Siegfried Mureșan.

Victor Negrescu îi cere lui Siegfried Mureșan să explice concret ce plan are pentru România, pe ce majoritate parlamentară se bazează și din ce motiv PNL ar recruta activ parlamentari traseiști din zona considerată extremistă. Europarlamentarul vorbește despre premierul desemnat și de ce acesta din urmă ar trebui să explice de ce le-a solicitat socialiștilor europeni să facă presiuni asupra PSD pentru susținerea viitorului guvern.

În același timp, liderul PSD îi transmite lui Mureșan că, dacă își dorește cu adevărat un dialog cu social-democrații, ar trebui să ia în considerare cele zece propuneri formulate de colegii săi pentru viitorul Executiv. Mai mult, astăzi conducerea PSD a avut o întâlnire cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit pentru a discuta mai multe aspecte legate de soluțiile economice și criza politică de la București.

"Cere socialiștilor europeni să facă presiuni asupra noastră"

"Siegfried Mureșan vorbește despre un 'moment al adevărului' pentru Partidul Social Democrat și cere socialiștilor europeni să facă presiuni asupra noastră.

Cred că momentul adevărului este, de fapt, pentru premierul desemnat: ce propune concret pentru România, pe ce majoritate se bazează și de ce PNL recrutează activ parlamentari traseiști din zona denumită extremistă?", a scris Negrescu pe Facebook.

"Orientarea europeană și euroatlantică a PSD este clară. Nu avem nevoie de certificate politice eliberate de domnul Mureșan"

"PSD a pus pe masă zece priorități clare. Relansarea economiei. Investiții în energie, infrastructură, apărare, educație și sănătate. Reforma serviciilor publice. Protejarea investițiilor și a locurilor de muncă. Absorbția fondurilor europene.

Astăzi, împreună cu președintele Sorin Grindeanu am discutat aceste soluții cu ambasadorii Franței, Germaniei și Regatului Unit. Mesajul este simplu: PSD este pregătit să își asume responsabilitatea, dar nu poate susține continuarea acelorași politici care au afectat economia.

Deficitul trebuie redus, dar nu sufocând economia prin taxe și tăieri suportate în principal de salariați şi pensionari împreună cu familiile lor și de reprezentanții mediului privat. Avem nevoie de creștere economică, investiții, o colectare mai bună și un stat mai eficient.

Iar orientarea europeană și euroatlantică a PSD este clară. Am demonstrat-o prin fapte și prin pozițiile noastre în România și în Europa. Nu avem nevoie de certificate politice eliberate de domnul Mureșan", a continuat Negrescu.

"Compara invitația PSD la dialog cu o invitație a lui Vladimir Putin către Volodimir Zelenski"

"Cu doar câteva zile în urmă compara invitația PSD la dialog cu o invitație a lui Vladimir Putin către Volodimir Zelenski. Acum are nevoie de voturile PSD și cere intervenții de la Bruxelles împotriva noastră.

Dacă dorește cu adevărat dialog, să răspundă celor zece propuneri.

Partidul Social Democrat va evalua orice guvern după program, echipă și după soluțiile oferite românilor. A discuta despre aceste priorități nu înseamnă un cec în alb pentru nimeni.

România are nevoie de stabilitate, investiții și relansare economică. Despre aceste lucruri ar trebui să discutăm", a concluzionat Victor Negrescu pe Facebook.

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