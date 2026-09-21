Alexandru Rogobete critică măsurile pe care Mureșan vrea să le continue de la Bolojan: Reducerea deficitului, cea mai mare minciună din ultimii 10 ani

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete critică măsurile adoptate de guvernul Bolojan, pe care premierul desemnat Siegfried Mureșan ar urma să le continue.

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost invitatul lui Bogdan Chirieac într-o emisiune la DC News în care au analizat situația actuală din Sănătate, dar și măsurile luate de guvernul demis Bolojan, care se vor a fi continuate de premierul desemnat Siegfried Mureşan.

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Narativul în care 'dacă nu ești cu noi, atunci ești antieuropean' e unul fals

"Această gândire și această dublă măsură care îi caracterizează pe cei din bula #rezist și guvernul Bolojan o să ne aducă multe probleme. Guvernul demis Bolojan a dat dovadă de dublă măsură, iar dubla măsură a devenit un mod de guvernare. Acest narativ în care 'dacă nu ești cu noi, indiferent cât de bine argumentezi soluția ta, și nu aprobi propunerile noastre care sunt contra țării, contra dezvoltării, contra modernizării, înseamnă că ești antieuropean'. Nimic mai fals!

Nu cred că măsurile propuse de premierul demis Bolojan și aparent susținute de premierul desemnat Mureșan sunt măsuri pro-europene. A tăia veniturile personalului medical este o măsură pro-europeană? A lăsa multe categorii de oameni fără pâine pe masă este o măsură pro-europeană? A limita accesul la servicii medicale, a limita accesul la medicamente inovative, este o măsură pro-europeană? Doar ce ne explica premierul demis Bolojan acum câteva săptămâni că în loc de un medicament inovativ, care știm că te tratează mai bine, preferăm să cumpărăm unul sau unul și jumătate mai ieftin care 'fac cam același lucru'. Asta a fost exprimarea. Eu citez aici. Astea sunt măsuri pro-europene? (...).

"Reducerea deficitului este o mare minciună. Din punctul meu de vedere este cea mai mare minciună din ultimii 10 ani"

Reducerea deficitului este o mare minciună. Din punctul meu de vedere este cea mai mare minciună din ultimii 10 ani. Gândiți-vă că la realizarea bugetului pentru anul acesta, instituții critice din stat au primit mai puțini bani și acum se văd efectele. Nu au medicamente, nu au combustibil și sunt și alte domenii afectate, nu doar Sănătatea. În toate domeniile e aceeași situație. În momentul acesta Sănătatea, Educația, Siguranța Publică nu au bani de salarii pe ultimele luni ale anului. Adică cele mai critice sisteme dintr-o țară au fost puse în dificultate pentru că bugetele inițiale au fost reduse și nu s-a ținut cont de estimările făcute de ministerele de atunci. S-au supraevaluat veniturile și s-au subdimensionat cheltuielile. Statul a cheltuit în continuare fără cap. Unde mai punem că bugetul a fost aprobat în martie.

În lunile ianuarie, februarie, martie a funcționat mecanismul 1 pe 12 care apoi a fost decontat la aprobarea bugetului. Apoi facturile constructorilor, și vorbim aici de investiții mari care au început în ultimii ani, spitale, autostrăzi, școli, au rămas în aer. Contribuția de la bugetul de stat nu a fost plătită. Toate astea puse cap la cap, evident, au redus cheltuielile statului, au redus procentul de deficit, dar într-un mod superficial.

În momentul în care vei băga banii în aceste sisteme, pentru că nu poți să lași blocată Sănătatea, nu ai cum să lași blocată Educația, nu ai cum să lași blocată Siguranța și Ordinea Publică și nu ai cum să nu plătești la infinit facturile acestor oameni te vei trezi cu o surpriză. Sunt constructori români, majoritatea dintre ei. În momentul în care vei băga banii în toate aceste minusuri, deficitul va fi la fel. De ce vor să ne mai chinuie premierii Bolojan și Mureșan?", a declarat fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete.

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