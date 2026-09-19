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DCNews Politica "Să vină Petrov să rezolve problema". Băsescu, enervat de replica lui Kelemen Hunor

"Să vină Petrov să rezolve problema". Băsescu, enervat de replica lui Kelemen Hunor

Autor: Bogdan Bolojan
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imagine cu traian basescu
Traian Băsescu. Foto: Agerpres

Traian Băsescu i-a răspuns lui Kelemen Hunor după ce liderul UDMR l-a ironizat pe fostul președinte și i-a transmis să vină „Petrov” să rezolve blocajul politic de la București.

Mesajul lui Kelemen Hunor a fost transmis pe 14 septembrie, în Parlament, în contextul discuțiilor despre blocajul privind formarea unui nou guvern.

„Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic, și al Securității comuniste, a zis să fim ținuți departe de politică. OK, să vină Petrov și să rezolve problema”, spunea liderul UDMR.

Apelativul „Petrov” face referire la numele conspirativ atribuit lui Traian Băsescu în dosarele fostei Securități. În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că fostul președinte a colaborat cu Securitatea.

Băsescu s-a enervat. Ce a transmis după mesajul acid al liderului UDMR 

Întrebat despre replica pe care i-a dat-o Kelemen Honor, Băsescu a răspuns: 

„Eu pot să rezolv problema. Am mai rezolvat o dată o problemă, lăsată tot de pe urma lor, de pe urma guvernului Tăriceanu. Pot să rezolv și problema de azi. Dl Kelemen Hunor trebuie să țină cont că acest produs, eu, într-adevăr sunt un produs al regimului comunist, că nu m-am școlit și nu am trăit la Londra, ci la București, la Constanța, Bacău. În România am trăit. Am comandat cea mai mare navă a României, o navă de un milion de barili.  Deci sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei Securități, a avut curaj să condamne comunismul. Asta e deosebirea între mine și Kelemen Hunor. Eu nu l-am lins pe Viktor Orban, el l-a lins și acum, neavând ce linge, s-a îndreptat spre zona autohtonă și își caută stăpâni aici”, a spus Traian Băsescu la Digi24. 

Schimbul de replici a pornit după ce Băsescu a criticat implicarea UDMR în negocierile politice pentru formarea unui nou guvern. El a susținut că formațiunea ar trebui ținută „puțin mai deoparte” de jocurile politice de la București și a criticat inclusiv ideea ca Kelemen Hunor să fie desemnat premier.

„UDMR-ul ar cam trebui să fie scos afară din jocurile din România, după ce a jucat cu Budapesta până i s-au rupt opincile, acum vin să facă jocurile la București. I-aș ține puțin mai deoparte pe domnii de la UDMR, că văd că mai era și ideea să îl punem pe Kelemen Hunor să fie și premier. Să ne acoperim de ridicol până la capăt”, afirma Băsescu la România TV.

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traian basescu
kelemen hunor
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Comentarii (4)

Stefan   •   19 Septembrie 2026   •   15:51

Doi penibili. Si unul si altul au pupat maini si au fost slugi . Adevarul este ca UDMR ar trebui sa treaca la minoritati, si sa mai lase jalea ca n au facut nimic nici ptr maghiarii din tara, ptr romani nici atat. Au cam mult tupeu ptr au facut. Din pacate toate partidele care au condus tara s au folosit de ei si ei de toate partidele care au nevoie de votul lor. UDMR se vinde la licitatie, care da mai mult. Dar incercam sa ne imbracam si noi ca domnii. Asta este UDMR

George   •   19 Septembrie 2026   •   15:50

Au fost și alți români comandanți pe nave și mai mari decât cea pe care ai fost tu dar nu și-au turnat colegii de școală pentru avantaje de tot felul, inclusiv pentru a ajunge comandant pe o astfel de navă.
Din păcate tot ceea ce crezi tu că ai făcut bine a ajuns la ghena de gunoi iar tu nu poți fi decât tot un gunoi.
Toți cei care au trecut prin iadul securității comuniste (că cel de la Poarta 2) se întreabă cât timp trebuie să mai treacă până la spovedania și dispariția ta din spațiul public.
Nu uita că blestemele celor care au avut de suferit din cauza ta te vor ajunge și în mormânt și din neam în neam.

Mihai1   •   19 Septembrie 2026   •   15:30

Eu zic că Kelemen Hunor nu are dreptate.
Siegfried Vasile Mureșan este omul lui Udrea, Băsescu și Pinalti deci într-un fel Băsescu ne scoate iar din noroi și ne aruncă în troacă!

Constantin   •   19 Septembrie 2026   •   15:11

Eu nu înțeleg de ce îl mai băgați în seamă pe Băsescu ăsta nu a știut decât să asmută românii contra români el nu a făcut nimic bine pentru țară decât pentru el și familia lui și pe deasupra se crede mare politician o hahalera de om altceva nu e!!!

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