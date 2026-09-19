"Să vină Petrov să rezolve problema". Băsescu, enervat de replica lui Kelemen Hunor

Traian Băsescu. Foto: Agerpres

Traian Băsescu i-a răspuns lui Kelemen Hunor după ce liderul UDMR l-a ironizat pe fostul președinte și i-a transmis să vină „Petrov” să rezolve blocajul politic de la București.

Mesajul lui Kelemen Hunor a fost transmis pe 14 septembrie, în Parlament, în contextul discuțiilor despre blocajul privind formarea unui nou guvern.

„Un fost președinte, cel mai bun produs al dictaturii comuniste, produs politic, și al Securității comuniste, a zis să fim ținuți departe de politică. OK, să vină Petrov și să rezolve problema”, spunea liderul UDMR.

Apelativul „Petrov” face referire la numele conspirativ atribuit lui Traian Băsescu în dosarele fostei Securități. În martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit definitiv că fostul președinte a colaborat cu Securitatea.

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Întrebat despre replica pe care i-a dat-o Kelemen Honor, Băsescu a răspuns:

„Eu pot să rezolv problema. Am mai rezolvat o dată o problemă, lăsată tot de pe urma lor, de pe urma guvernului Tăriceanu. Pot să rezolv și problema de azi. Dl Kelemen Hunor trebuie să țină cont că acest produs, eu, într-adevăr sunt un produs al regimului comunist, că nu m-am școlit și nu am trăit la Londra, ci la București, la Constanța, Bacău. În România am trăit. Am comandat cea mai mare navă a României, o navă de un milion de barili. Deci sunt un produs al vechiului regim, dar un produs care, spre deosebire de lașii din politică, a avut curaj să desecretizeze arhivele fostei Securități, a avut curaj să condamne comunismul. Asta e deosebirea între mine și Kelemen Hunor. Eu nu l-am lins pe Viktor Orban, el l-a lins și acum, neavând ce linge, s-a îndreptat spre zona autohtonă și își caută stăpâni aici”, a spus Traian Băsescu la Digi24.

Schimbul de replici a pornit după ce Băsescu a criticat implicarea UDMR în negocierile politice pentru formarea unui nou guvern. El a susținut că formațiunea ar trebui ținută „puțin mai deoparte” de jocurile politice de la București și a criticat inclusiv ideea ca Kelemen Hunor să fie desemnat premier.

„UDMR-ul ar cam trebui să fie scos afară din jocurile din România, după ce a jucat cu Budapesta până i s-au rupt opincile, acum vin să facă jocurile la București. I-aș ține puțin mai deoparte pe domnii de la UDMR, că văd că mai era și ideea să îl punem pe Kelemen Hunor să fie și premier. Să ne acoperim de ridicol până la capăt”, afirma Băsescu la România TV.