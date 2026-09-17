România, în fața colapsului bugetar: Lipsa unui Guvern cu puteri depline blochează rectificarea și pune în pericol salariile angajaților de la stat

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Președintele Nicușor Dan urmează să desemneze joi, 17 septembrie 2026, un nou prim ministru, după consultările pe care le are cu partidele politice în prima parte a zilei. Nevoia unui Guvern cu puteri depline este extrem de necesară în contextul în care sunt probleme cu plățile în mai multe sectoare bugetare iar un executiv cu puteri limitate nu poate face rectificare.

Lipsa unui Guvern cu puteri depline de mai multe luni pune în pericol mai multe sectoare bugetare din România. Serviciile de ambulanță din 17 județe au rămas de curând fără bani și a fost nevoie de realocări de la alte programe din sănătate, iar problemele se pot extinde și la alte categorii profesionale, deoarece un executiv cu puteri limitate nu poate face rectificare bugetară, fiindcă nu poate da ordonanțe de urgență.

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a declarat miercuri că deficitul de finanţare din sistemul sanitar este în prezent de 98 de milioane de lei, iar suma urmează să fie acoperită temporar prin realocări din alte domenii şi programe ale Ministerului. Totuși, până la finalul anului, Ministerul Sănătăţii are nevoie de 980 de milioane de lei.

Probleme și în administrațiile locale. Soluție de compromis propusă de Daniel Dăianu

De asemenea, administrațiile locale rurale intră în criză și două treimi dintre primării nu își pot plăti angajații din fonduri proprii. Cele mai afectate sunt comunele cu o populație sub 2.000 de locuitori, dar și orașele mici, cu mai puțin de 3.000 de locuitori, unde resursele fiscale sunt minime, potrivit Radio România Actualități.

De asemenea, în urmă cu câteva zile, Daniel Dăianu, preşedintele Consiliului Fiscal, avertiza că trebuie identificată cu celeritate o soluţie alternativă viabilă din punct de vedere juridic pentru adoptarea unei rectificări de urgenţă a bugetului general consolidat pe anul 2026, chiar dacă Guvernul este interimar.

Într-un interviu la Digi24, Daniel Dăianu preciza că sunt probleme grave legate de asigurarea fondurilor necesare funcţionării unor instituţii bugetare în lunile următoare, mai ales în domeniul sănătăţii şi, în special, în ceea ce priveşte unităţile de primiri urgenţe.

„Aceste probleme evidenţiază necesitatea de a adopta cât mai repede o rectificare bugetară, fie şi parţială”, afirmă Dăianu.

Foto: Agerpres

Nevoie urgentă de un Guvern cu puteri depline

Problemele apărute în sectorul bugetar și lipsa identificării unei soluții alternative care să asigure funcționarea statului fac imperios necesară instalarea unui Guvern cu puteri depline la Palatul Victoria. Președintele Nicușor Dan a ales să facă noile consultări cu partidele și să desemneze un prim-ministru înainte de deplasarea în SUA, la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, astfel încât să existe un vot în Parlament în următoarele zile și o instalare a noilor miniștri în funcțiile de execuție.

În condițiile în care partidele politice din Parlament nu vor reuși să găsească o majoritate care să susțină un prim-ministru, criza politică se va prelungi, iar majoritatea sectoarelor bugetare riscă să rămână fără fonduri în săptămânile următoare.

Găsirea unei soluții alternative, așa cum a precizat Daniel Dăianu, este incertă în condițiile în care cadrul legislativ este foarte strict cu privire la prerogativele unui Guvern cu puteri limitate.