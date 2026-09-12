"Poate iese de un Guvern la nuntă", Bogdan Chirieac a subliniat problemele Guvernului tehnocrat pe care îl vrea Ilie Bolojan

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Preşedintele Nicuşor Dan, preşedintele UDMR Kelemen Hunor, dar şi alţi politicieni sunt la nunta ministrului interimar de Finanţe, Alexandru Nazare. Ar putea pune la cale un Guvern cu puteri depline?

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, Florin Manole, fost ministru al Muncii de la PSD, președintele Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela Grădinaru, au sosit la restaurantul unde are loc petrecerea nunții ministrului Alexandru Nazare. Preşedintele le-a urat casă de piatră lui Alexandru Nazare şi soţiei sale la sosirea la restaurant.

Analistul politic Bogdan Chirieac a abordat acest subiect într-o intervenţie la România TV, în emisiunea moderată de Ioan Korpoş şi a precizat că şi la astfel de evenimente pot avea loc discuţii politice. Asta în condiţiile în care numele lui Alexandru Nazare a fost vehiculat ca posibilă desemnare pentru funcţia de prim-ministru.

"Poate le dă Dumnezeu un gând bun, că tot întrebați dacă Nazare ar putea să fie tehnocrat. Alexandru Nazare e și tehnocrat, e și membru PNL în același timp, dacă vreți. Poate că fac Guvernul la nunta asta. Uitați, Nicușor Dan, cu Kelemen Hunor, cu Florin Manole, cu cei care sunt acolo. Înțeleg că domnul Sorin Grindeanu a anunțat că nu se duce. Deci, poate iese un Guvern. Dintr-o nuntă de genul ăsta poate iese și un guvern. E și domnul Blaga, și alți foști miniștri sau premieri care au fost propuși, am vorbit despre aceste nume, de la Luca Niculescu până la Vladimir Ionaș, care era și el pe listă. Adică toți, de la toate partidele. Chiar nu cred că nu vor exista discuții importante acolo", a declarat Bogdan Chirieac.

Marile probleme ale unui Guvern tehnocrat

Ilie Bolojan a postat pe Facebook un mesaj în care spune că ar fi de acord cu un Guvern tehnocrat, de tranziţie, după ce a declarat acest lucru şi joi, într-un interviu la B1TV. Bogdan Chirieac a subliniat marile probleme ale unui Guvern tehnocrat.

"E absurd să ceară așa ceva. România este într-un moment foarte dificil, din toate punctele de vedere. În momentul acesta e nevoie de decizii politice curajoase, de decizii politice dure, iar un guvern tehnocrat efectiv nu poate să facă asta, domnule Korpoș.

Un guvern tehnocrat își asumă că nu mai majorează pensiile și salariile în continuare? Un guvern tehnocrat își asumă că oprește investițiile? Un guvern tehnocrat își asumă că va fi, în consecință, o nouă creștere a cursului LEU-EURO? Deciziile sunt grave. Situația economică a României este cumplită în acest moment și cineva trebuie să-și asume aceste decizii. În primul rând, cineva ar trebui să explice publicului ce reforme s-au întârziat, ce nu s-a făcut, apoi să explice măsurile aberante luate, distrugerea economiei și, în funcție de asta, să fie luate măsuri care, în timp, că nu se poate peste noapte, să readucă România pe o linie de plutire. (...)

Ce faci cu oamenii în stradă, domnule Korpoş? Ies sindicatele acum, nu sunt bani de salarii, la metrou, la Educaţie, la Sănătate. Bugetul s-a făcut pe 9 luni, cum se face în ROmânia, şi nu pe 12, iar acum urma rectificarea bugetară prin care se dădeau bani de salarii şi pentru octombrie, noiembrie şi decembrie. Dar acum nu are cine să facă rectificarea", a mai declarat Bogdan Chirieac.