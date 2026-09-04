MAI trage linie după sezonul estival 2026: 171.539 de intervenții și aproape 26.000 de angajați zilnic în teren. Ce pregătește Cătălin Predoiu pentru 2027

Concluziile MAI la sfârșitul sezonului estival 2026. Sursa foto: MAI

Ministerul Afacerilor Interne trage linie după sezonul estival 2026, în care aproape 26.000 de angajați au fost zilnic în teren, iar structurile operative au gestionat peste 171.000 de intervenții în situații de urgență.

Pentru al treilea an consecutiv, Ministerul Afacerilor Interne încheie sezonul estival cu rezultate operative pozitive, în urma mobilizării coordonate a structurilor sale la nivel național. Pe parcursul întregii veri, aproape 26.000 de angajați ai MAI au fost zilnic în teren pentru protejarea cetățenilor, prevenirea și combaterea criminalității, creșterea siguranței rutiere, controlul frontierei și gestionarea situațiilor de urgență, se arată într-un comunicat al MAI.

Rezultatele sezonului estival 2026, principalele situații operative gestionate, lecțiile desprinse din misiunile desfășurate și măsurile necesare pentru perioada următoare au fost analizate în cadrul unei ședințe operative conduse de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

La analiză au participat conducerea Ministerului Afacerilor Interne, inspectorii generali ai structurilor operative, conducătorii structurilor din aparatul central și șefii structurilor teritoriale.

Evaluarea a vizat activitatea desfășurată la nivel național, cu o atenție specială acordată zonelor și domeniilor cu un nivel ridicat de solicitare pe durata verii - litoralul, zona montană, siguranța rutieră, frontiera și intervențiile în situații de urgență.

Aproape 26.000 de angajați MAI, zilnic în serviciul cetățenilor

Pe parcursul acestui sezon estival, structurile Ministerului Afacerilor Interne au acționat cu un efectiv mediu zilnic de 25.958 de persoane.

Dimensiunea mobilizării este reflectată de câteva dintre principalele rezultate operative ale perioadei:

171.539 de intervenții în situații de urgență;

1.795 de persoane urmărite la nivel național și 217 persoane urmărite internațional depistate;

49.307 permise de conducere reținute;

1.654 de misiuni executate cu resursa de aviație a MAI;

1.337 de acțiuni pentru controlul frontierei și combaterea șederii ilegale.

„În total, la nivel național au fost constatate 91.199 de infracțiuni. Activitatea structurilor MAI a vizat cu prioritate prevenirea și combaterea faptelor care afectează direct siguranța cetățenilor, inclusiv criminalitatea organizată, traficul de droguri, traficul de persoane, violența domestică și infracționalitatea rutieră”, precizează MAI.

Controale extinse în condițiile unui trafic intens

Creșterea mobilității populației și a valorilor de trafic pe durata verii a determinat menținerea unui dispozitiv extins pentru prevenirea accidentelor și îndepărtarea din trafic a conducătorilor auto care puneau în pericol siguranța celorlalți participanți, precizează reprezentanții MAI.

Supravegherea traficului s-a realizat, în medie, cu aproximativ 300 de aparate radar zilnic, inclusiv cu sprijinul mijloacelor aeriene ale Inspectoratului General de Aviație al MAI.

Au fost reținute 49.307 permise de conducere, au fost retrase 38.763 de certificate de înmatriculare și au fost constatate 11.659 de infracțiuni la regimul rutier.

Peste 171.000 de intervenții în situații de urgență

Structurile pentru situații de urgență au realizat 171.539 de intervenții, dintre care aproximativ 78% au fost misiuni pentru acordarea asistenței medicale de urgență.

În domeniul prevenirii incendiilor au fost desfășurate 6.150 de acțiuni de control, fiind identificate 982 de obiective care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu. Pentru 16 obiective a fost dispusă oprirea funcționării.

Resursa de aviație a MAI a fost utilizată în 1.654 de misiuni, dintre care 1.372 pentru intervenții medicale/SMURD, 94 pentru supravegherea traficului și 43 pentru supravegherea frontierei.

15 membri ai Gărzii de Coastă, recompensați pentru o misiune de salvare în Marea Neagră

Un moment al ședinței a fost dedicat celor 15 membri ai echipajului Gărzii de Coastă implicați, la sfârșitul lunii august, în operațiunea de salvare a echipajului unei nave care s-a scufundat în Marea Neagră.

„Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile și a presupus reacție rapidă, coordonare și asumarea unui risc profesional semnificativ pentru salvarea unor vieți. În semn de apreciere pentru profesionalismul și curajul dovedite în îndeplinirea misiunii, prin ordin al ministrului Afacerilor Interne, echipajului navei maritime de supraveghere din cadrul Gărzii de Coastă i-a fost acordată Placheta de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne”, se arată în precizările MAI.

Ministrul Cătălin Predoiu a declarat că astfel de intervenții transmit un mesaj important către societate: structurile statului trebuie să fie pregătite și capabile să răspundă inclusiv unor situații neobișnuite și unor riscuri noi, iar cetățenii trebuie să poată avea încredere că există profesioniști pregătiți să intervină atunci când situația o cere.

Frontiera și gestionarea migrației

Pentru controlul trecerii frontierei de stat și combaterea șederii ilegale au fost desfășurate 1.337 de acțiuni, în cadrul cărora au fost identificate 15.590 de alerte. Totodată, au fost depistați 2.577 de migranți, precum și 2.570 de cetățeni străini aflați în ședere ilegală.

În cadrul ședinței, ministrul Afacerilor Interne a cerut ca evaluarea sezonului estival să nu se limiteze la indicatori cantitativi și rezultate statistice. Această analiză trebuie continuată la nivelul fiecărei structuri, inclusiv prin identificarea dificultăților, a situațiilor în care procedurile pot fi îmbunătățite și a lecțiilor operaționale care trebuie păstrate și transformate în practici de lucru pentru misiunile viitoare.

El a cerut integrarea feedbackului cetățenilor în evaluarea activității structurilor MAI, astfel încât analiza internă să fie raportată și la modul în care oamenii percep siguranța publică și serviciile oferite de Poliție, Jandarmerie, structurile pentru situații de urgență și celelalte componente ale ministerului.

„Este al treilea an consecutiv în care încheiem cu rezultate bune sezonul estival. Este o concluzie pozitivă, fără să fie una festivistă. Rezultatele vin și din faptul că structurile au lucrat integrat, iar cooperarea începe să devină un mod firesc de lucru în Ministerul Afacerilor Interne.

Dar un bilanț nu trebuie să însemne doar numărul de acțiuni, de misiuni și de rezultate. Trebuie să vedem și ce nu a funcționat, ce putem îmbunătăți și ce lecții desprindem din experiența acumulată. Expertiza câștigată în teren trebuie păstrată și transformată în proceduri și soluții mai bune.

Vreau, de asemenea, să avem permanent contact cu cetățenii și să știm cum ne văd ei activitatea. Nu trebuie să ne evaluăm exclusiv din interiorul instituției. Feedbackul oamenilor este important dacă vrem să știm ce funcționează și ce trebuie îmbunătățit. Sezonul estival se încheie. Responsabilitatea noastră pentru siguranța cetățenilor nu se încheie. Siguranța publică nu are sezon. Misiunea continuă”, a spus Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.

Prioritate pentru 2027: tehnologie mai aproape de misiunile din teren

Experiența operațională din această vară a evidențiat și apariția sau amplificarea unor riscuri care necesită adaptarea continuă a capacităților Ministerului Afacerilor Interne.

Pornind de la situațiile gestionate în sezonul estival - inclusiv intervențiile pe mare, monitorizarea unor zone extinse, incendiile, festivalurile și alte misiuni operative - ministrul Cătălin Predoiu a solicitat elaborarea unui concept pentru extinderea utilizării dronelor în activitatea structurilor MAI.

Obiectivul este utilizarea tehnologiei pentru reducerea riscurilor la care este expus personalul, scurtarea timpilor de intervenție, supravegherea mai eficientă a unor suprafețe extinse sau greu accesibile și sprijinirea misiunilor operative.

Pentru sezonul estival 2027, Ministerul Afacerilor Interne va analiza posibilitatea integrării structurale a unor astfel de capabilități în mai multe componente operative, în funcție de necesitățile identificate și de resursele disponibile.

Această direcție se înscrie într-un proces mai amplu de modernizare a MAI, concentrat pe două axe: digitalizare și utilizarea noilor tehnologii în activitatea operativă.

„Trebuie să fim un pas înaintea timpurilor și un pas înaintea celor care folosesc noile tehnologii în scopuri ilegale. Ministerul trebuie să înțeleagă unde are nevoie să se tehnologizeze și să continue permanent acest proces”, a mai subliniat ministrul Afacerilor Interne.

Oficialul a spus, la începutul acestei luni, că lupta cu drogurile este o prioritate a mandatului său de ministru.

„Concluziile analizei sezonului estival vor fi valorificate de structurile MAI în pregătirea misiunilor din perioada următoare și în planificarea sezonului estival 2027”, precizează MAI.