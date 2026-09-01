Două ținte aeriene, detectate de MApN în apropiere de Tulcea. A fost emis Mesaj RO-Alert

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Două ţinte aeriene au fost detectate în noaptea de luni spre marţi de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale, la 24 km Nord-Est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul naţional, însă a fost transmis un mesaj RO-ALERT, valabil pentru Nord-Estul judeţului Tulcea.

Potrivit MApN, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat, în seara zilei de luni, la ora 23:30, două ţinte aeriene la 24 km Nord-Est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

Două aeronave F-18, ridicate de la sol

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliţie Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situaţiei, la ora 23:43. De asemenea, un elicopter IAR-330 Puma Socat al Forţelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol, la ora 00:05.

În urma notificării Centrului Naţional Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-ALERT, valabil pentru Nord-Estul judeţului Tulcea, la ora 23:56.

Explozii pe teritoriul ucrainean

Piloţii au raportat explozii pe teritoriul ucrainean, arată sursa citată. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la 01:15, precizează MApN.

Intensificării ale atacurilor cu drone desfășurate în Ucraina, în apropierea frontierei României

Locuitorii din județul Tulcea au primit și duminică dimineața, 30 august 2026, un mesaj RO-Alert, ca urmare a intensificării atacurilor cu drone desfășurate în Ucraina, în apropierea frontierei României. A fost detectată o ţintă aeriană în apropiere de localitatea Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

Dronele rusești atacă des infrastructura ucraineană de la Dunăre



Zona de nord a județului Tulcea se află în imediata proximitate a frontierei fluviale cu Ucraina, unde atacurile cu drone asupra porturilor și infrastructurii ucrainene de la Dunăre au devenit tot mai dese.

În ultimele zile, autoritățile române au emis în repetate rânduri mesaje RO-Alert. Radarele MApN au detectat grupuri de ținte aeriene în spațiul ucrainean, în apropierea frontierei.

Pe 27 august 2026, sistemele radar ale MApN au detectat un grup de ținte aeriene în spațiul aerian ucrainean, aproape de frontiera cu România. Atunci, două aeronave F-18 spaniole și un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române au fost ridicate pentru a monitoriza situația.

Pe 26 august 2026, radarele militare au detectat o dronă la aproximativ opt kilometri nord de Vâlcov, pe teritoriul Ucrainei. Oamenii din nordul și estul județului Tulcea au primit și atunci RO-Alert. Un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT a fost trimis pentru monitorizarea situației.

În noaptea de 20 august 2026, o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc și a fost urmărită de militari. Aparatul s-a prăbușit într-o zonă nepopulată din județul Tulcea, la aproape patru kilometri nord-est de localitatea Grindu.

Fragmente de drone găsite pe litoral în august

De asemenea, alte fragmente de drone au fost găsite în ultima perioadă pe litoralul Mării Negre din România, pe plajă, în apă sau chiar printre stabilopozii de la Cazinoul din Constanța.

Pe 13 august 2026, un fragment de dronă a fost descoperit în zona Terasa Tineretului din Costinești, la aproximativ 15 metri de stabilopozi. Echipa EOD a Forțelor Navale Române a stabilit că obiectul nu prezenta risc pirotehnic, iar fragmentul a fost predat Gărzii de Coastă.

pe 14 august, un alt fragment a fost găsit pe plaja din Saturn, după ce a fost adus de valuri. În aceeași perioadă au fost raportate și alte fragmente în zona Costinești.

Pe 15 august, un nou fragment de dronă a ajuns pe plaja din Olimp. Obiectul a fost observat inițial în apă, la aproximativ 30 de metri de mal, de un salvamar. El a alertat autoritățile. Fragmentul a fost apoi ridicat pentru expertiză.

Pe 16 august, autoritățile au intervenit și în largul Constanței. Au fost semnalate resturi de dronă la aproximativ 1,5 kilometri de plaja Modern. Echipa EOD a identificat obiectul ca fiind o dronă, fără încărcătură explozivă. Acesta a fost predată Gărzii de Coastă pentru cercetări.