Update. Alertă de dronă la Tulcea, duminică dimineața. Locuitorii, avertizați să se adăpostească

Mesaj RO-ALERT emis în Tulcea.Ce au transmis autoritățile / FOTO: DC News

Locuitorii din județul Tulcea au primit, duminică dimineața, un nou mesaj RO-Alert. Alerta a fost emisă ca urmare a intensificării atacurilor cu drone desfășurate în Ucraina, în apropierea frontierei României.

Update ora 11:35 Două aeronave F-16 din Baza 86 Borcea monitorizează situaţia de la graniţa româno-ucraineană, după ce sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale (MApN) a detectat, duminică dimineaţa, o ţintă aeriană în apropiere de localitatea Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

O informare făcută publică de minister arată că drona a fost detectată la ora 10:36, la circa 20 de kilometri est de satul Vâlcove, Ucraina, iar în urma notificării Centrului Naţional Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-ALERT, valabil pentru nordul-estul judeţului Tulcea, la ora 10:50.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta, populaţia din 18 localităţi a primit mesaj RO-ALERT, printre acestea fiind toate localităţile incluse în Delta Dunării.

Alerta a fost transmisă în jurul orei 10:50, iar populația a fost avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Autoritățile au recomandat oamenilor să se adăpostească și să evite deplasările în aer liber.

Locuitorii din zonele vizate sunt îndemnați să intre în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Cei care nu au acces la un astfel de spațiu sunt sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

Alerta are o durată estimată de 90 de minute.

Dronele rusești atacă frecvent infrastructura ucraineană de la Dunăre

Zona de nord a județului Tulcea se află în imediata apropiere a frontierei fluviale cu Ucraina, acolo unde atacurile cu drone asupra porturilor și infrastructurii ucrainene de la Dunăre au devenit tot mai frecvente.

În ultimele zile, autoritățile române au emis în repetate rânduri mesaje RO-Alert după ce radarele MApN au detectat grupuri de ținte aeriene în spațiul ucrainean, în apropierea frontierei.

Pe 27 august, sistemele radar ale MApN au detectat un grup de ținte aeriene în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea frontierei cu România. Atunci, două aeronave F-18 spaniole și un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române au fost ridicate pentru monitorizarea situației.

Cu doar o zi înainte, pe 26 august, radarele militare au detectat o dronă la aproximativ opt kilometri nord de Vâlcov, pe teritoriul Ucrainei. Și atunci populația din nordul și estul județului Tulcea a primit RO-Alert, iar un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT a fost trimis pentru monitorizarea situației.

Riscul nu este unul pur teoretic. În noaptea de 20 august, o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc și a fost urmărită de militari. Aparatul s-a prăbușit într-o zonă nepopulată din județul Tulcea, la aproximativ patru kilometri nord-est de localitatea Grindu.