Dronă pe o plajă din Constanța, de lângă Portul Tomis

O dronă ar fi ajuns pe plaja Modern din Constanța, chiar lângă Portul Tomis.

O posibilă dronă a fost semnalată sâmbătă seară, 29 august, în zona Plaja Modern din Constanța. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, autoritățile au pregătit o intervenție pentru verificarea și, dacă va fi necesar, detonarea controlată a aparatului.

Imagini apărute în spațiul public arată ceea ce par a fi fragmente de dronă aflate pe stâncile din zona Plaja Modern.

Alerta survine după mai multe incidente similare produse în ultimele zile pe litoral. Tot sâmbătă, fragmentele unei drone au fost găsite pe plaja din Eforie Nord. Miercuri, 26 august, fragmente de dronă au fost descoperite pe plaja din Olimp, iar autoritățile au izolat zona. Geniștii au detonat controlat obiectul, despre care s-a stabilit ulterior că avea încărcătură explozivă.

Tot în această săptămână, un alt fragment, despre care există suspiciunea că ar proveni de la o dronă, a fost găsit în zona Cazinoului din Constanța. Obiectul se afla între stabilopozi și a fost ridicat de polițiști pentru verificări. În ultimele zile, incidente asemănătoare au fost semnalate și în alte zone ale litoralului.

Un incident mai grav a avut loc în luna iunie, în Portul Constanța, unde o dronă maritimă ucraineană s-a autodetonat după ce a fost descoperită în zona portuară. Nu au existat victime, însă explozia a provocat pagube materiale la o hală și la o navă aflată în apropiere. Înainte de explozie, zona fusese evacuată și securizată de autorități.

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