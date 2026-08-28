Accident evitat la limită. Un copil care traversa strada, la un pas să fie spulberat pe trecerea de pietoni. Cine e de vină?

Accident analizat de Titi Aur la DC Conducem, captură video

Un copil care traversa regulamentar strada, pe lângă bicicletă şi pe trecerea de pietoni, a fost la un pas să fie spulberat de o maşină. Titi Aur a analizat imaginile la DC Conducem şi a tras concluziile.

Cine este de vină când drumul e în stare bună, vizibilitatea e perfectă, iar maşinile nu sunt defecte? De ce şoferii români nu doar că nu evită situaţiile periculoase, ci pare, de multe ori, că le caută? Titi Aur a analizat, la DC Conducem, imaginile unui accident evitat la limită, dar care putea avea consecinţe tragice. Un copil care traversa strada regulamentar, pe trecerea de pietoni şi pe lângă bicicletă, a fost la un pas să fie spulberat de o maşină care a trecut în viteză prin faţa lui.

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"Vedem că există astfel de... Vedeți, era deja angajat în depășire. Bine, în primul rând n-avea de ce să depășească, n-avea voie să depășească pe trecerea de pietoni, dar copilul era angajat în trecerea străzii. S-a oprit cu jumătate de pas înainte să treacă "nebunul".

Și, din păcate, nu știu dacă cineva își pune problema când merge pe stradă să spună: "Oare când trec eu pe lângă mașinile din față, oare câți din ăia sunt băuți, câți sunt drogați, câți sunt fără permis de conducere, câți sunt atât de prinși de telefon încât ei nu văd nimic?”. Adică trecem pe lângă pericole încontinuu, dar nu se întâmplă de fiecare dată. Uite aici o situație aproape-aproape, la limită a scăpat. Că și asta însemna o mare tragedie: dacă copilul se uita prima dată sau nu se uita în dreapta, se uita doar în stânga – ceea ce ar fi fost și firesc – îl zbura pur și simplu! Și ce ar fi zis șoferul aici dacă s-ar fi produs accidentul? „N-am putut să evit!” Nu? Și-ar fi pus mâinile în cap că „ce prostii am făcut”, că „ce... nu mi-am dat seama”, că... Dar înainte de asta, cum să intri în depășire pe linie continuă, pe trecere de pietoni, cu pieton angajat în traversare? E aproape de incredibil, spui că nu se poate... și uite că totul se poate, că-i filmat, vedem exact.

Și noi vorbim aici de drumul, omul sau mașina. Aici, doi oameni au făcut totul corect (cel care a oprit și copilul care traversează corect), drumul este perfect, mașinile probabil sunt foarte bune. Singura problemă e șoferul care depășește.

Deci vedem astfel de situații și asta nu ține decât de partea de conștientizare. Adică cu cât conștientizezi mai mulți, cu cât tragi mai mulți de mână în diferite forme, cu cât îi educi pe mai mulți, cu atât probabilitatea să se întâmple va fi mai mică", a declarat Titi Aur la DC Conducem.