Progres îngreunat pe Autostrada Sibiu - Pitești (A1). De ce se lucrează doar pe 30% din secțiunea 3 (Cornetu - Tigveni)

Foto cu caracter ilustrativ - Lotul 3 al Autostrăzii A0. Sursa foto: Agepres

Lucrările pe secțiunea 3 Cornetu - Tigveni a Autostrăzii Sibiu - Pitești (A1) au atins un stadiu fizic de 17,35%, însă activitatea se desfășoară în prezent pe doar 30% din suprafața șantierului. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că extinderea lucrărilor pe întregul lot de 37,4 km depinde de emiterea Acordului Revizuit de Mediu de către ANMAP, pas esențial pentru eliberarea ultimelor autorizații de construire.

Stadiul lucrărilor pe secțiunea 3 Cornetu - Tigveni: De ce se lucrează pe doar 30% din șantier

Stadiul fizic al secţiunii 3 Cornetu - Tigveni a autostrăzii Sibiu - Piteşti (A1) a ajuns la 17,35%, constructorii lucrând doar pe 30% din şantier până la obţinerea Acordului Revizuit de Mediu, a scris miercuri, pe pagina sa de Facebook, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

"În prezent, asocierea de constructori italieni şi români (Webuild SPA - Tancrad) lucrează cu 1.000 de muncitori şi 512 utilaje şi echipamente la excavaţii, consolidări, umpluturi şi structuri pe aproximativ 30% din şantier, pe sectoarele unde a primit Autorizaţii de Construire. Extinderea lucrărilor pe întreg şantierul acestui lot depinde de obţinerea Acordului Revizuit de Mediu. Pentru aceasta, constructorii au transmis documentele necesare, iar CNAIR a depus, pe 12 august 2026, documentaţia necesară obţinerii acestui Acord la ANMAP (Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate)", a notat şeful companiei de drumuri.

După finalizarea tuturor procedurilor de revizuire a Acordului de Mediu, Ministerul Transporturilor trebuie să elibereze urgent autorizaţiile de construire pe toate sectoarele acestui şantier, în lungime de 37,4 km, unde se vor construi: un tunel, 55 de structuri (viaducte şi poduri) şi două noduri rutiere.

Avans la Tunelul Poiana și viaducte: Cum progresează cele 55 de structuri complexe

În momentul de faţă, se lucrează la 14 structuri din totalul de 55, unde se execută armare, betonare, cofrare placă de suprabetonare, aşternere hidroizolaţie, asamblare tablier metalic, instalare lise şi aparate de reazem, iar stadiile fizice sunt cuprinse între 51% şi 93%

La ecoductul Călineşti se lucrează la excavaţii, armare, cofrare, betonare fundaţii şi elevaţii, umpluturi în spaţii înguste şi la hidroizolaţie.

La tunelul Poiana, cel mai lung tunel rutier cu galerie dublă din România (1780 metri), se continuă lucrările pregătitoare pentru platforma pe care se va monta instalaţia TBM (Tunnel Boring Machine).

Secțiunea Cornetu - Tigveni: Investiție de peste 5 miliarde de lei pe cel mai dificil tronson al Autostrăzii Sibiu - Pitești

Contractul pentru construcţia secţiunii Cornetu-Tigveni are o valoare de 5,323 miliarde de lei, fără TVA, şi este finanţat prin Programul Transport (PT).

Secţiunile 2 şi 3 sunt tronsoanele montane cele mai complexe ale Autostrăzii Sibiu - Piteşti (A1), fiind proiectate să traverseze Munţii Carpaţi prin tuneluri şi viaducte.

Autostrada Sibiu - Piteşti, în lungime de 122,11 km, va face parte din Coridorul 4 Pan-european, care tranzitează România de la Est la Vest (între Portul Constanţa şi Punctul de Trecere a Frontierei de la Nădlac).