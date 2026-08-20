Update: Plan Roșu de intervenție, dezactivat după accidentul din Mediaș. 22 de persoane implicate

Foto: ISU Sibiu

Un accident rutier de circulație a avut loc, joi, în municipiul Mediaș din județul Sibiu.

Update:

Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat.

În accident au fost implicate 22 de persoane dintre care 20 de adulți și 2 minori. 6 persoane au avut nevoie de evaluare medicală la fața locului, iar în urma evaluării medicale 4 persoane adulte au fost transportate la spital. Aceștia au suferit traumatisme ușoare.

Celelalte două persoane monitorizate au refuzat transportul la spital.

Știrea inițială:

Planul Roșu de intervenție a fost activat ca urmare a producerii unui accident rutier în municipiul Mediaș din județul Sibiu. Din primele informații este vorba despre o coliziune între un autobuz și mai multe autoturisme. În aceste momente 6 persoane sunt evaluate medical, fiind conștiente.

La fața locului sunt mobilizate patru echipaje SMURD dintre care unul cu medic, trei ambulanțe SAJ, doua autospeciale de transport personal și multiple, o autospecială de descarcerare și una de stingere.

Misiunea este în desfășurare.