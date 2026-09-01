Adormitul la volan înseamnă fracțiuni de secundă. Titi Aur: ”E acel ațipit de oboseală - și nu extremă!”. Momentul în care șoferul trebuie să oprească mașina

Șofer dormind la volan. Sursa foto: Pexels

Titi Aur a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, cât de periculos este adormitul la volan și de ce șoferii trebuie să oprească atunci când simt că oboseala le afectează capacitatea de a conduce.

Titi Aur a vorbit, în exclusivitate pentru DCNews, despre riscul de a adormi la volan, după accidentul grav produs pe o autostradă din Ungaria, la jumătatea lunii august, soldat cu 12 morți și mai mulți răniți, după ce un autocar polonez s-a răsturnat.

Titi Aur: Adormitul la volan, foarte periculos

Adormitul la volan nu înseamnă un somn profund, ci poate fi vorba despre o clipă extrem se scurtă de neatenție în care șoferul pierde controlul asupra mașinii: „Adormitul la volan nu e adormitul cu sforăit, vise, ci acel ațipit, niște fracțiuni de secundă”, a spus instructorul de conducere defensivă, în emisiunea „DC Conducem” de la DCNews. În acele momente, mașina poate ajunge oriunde, iar câteva secunde pot fi suficiente pentru producerea unei tragedii.

„A apărut această tragedie, e aproape ca la prăbușirea unui avion, pentru că și un autocar are foarte multe persoane, iar când l-ai scăpat de sub control la 100 km/h, e doar șansa, hazardul de a se opri undeva, în boscheți sau altundeva. E o tragedie, după cum a fost și acolo. Nu este alt motiv, pentru că n-a fost explozie de roată, nu a fost nesemnalizată o lucrare pe autostradă. Pur și simplu a adormit. Adormitul la volan este atât de periculos și atât de prezent...”, a explicat Titi Aur, în dialog cu jurnalistul Florin Răvdan.

Când oboseala devine periculoasă la volan. Titi Aur: Nu trebuie să-ți fie rușine!

Titi Aur a atras atenția că șoferii trebuie să își recunoască starea de oboseală și să oprească atunci când simt că nu mai pot conduce în siguranță, indiferent de durata călătoriei sau de numărul pasagerilor.

„Nu cred că există șofer, care a mers la drumuri lungi, să nu fi trecut prin faza asta de oboseală - și nu neapărat extremă, ci oboseala care te face să simți că nu mai ai control deplin. Acolo trebuie să fii atât de bine pregătit și să conștientizezi, să simți când ești în pericol, încât să oprești, să te relaxezi, să te odihnești.

În acest autocar erau doi șoferi; probabil că unul își făcuse orele și acum era al doilea. Chiar dacă ești în timpul programului, în acele patru ore de condus, dacă simți că ești obosit, trebuie să conștientizezi și să oprești, să te duci să te speli cu apă rece, să stai și să nu-ți fie rușine să spui 'Dragi pasageri, ne oprim' - fie că ești în mașină mică cu doi-trei pasageri, fie că sunt 50 de pasageri.

Decât să murim, mai bine ne oprim - asta e formula. Nu e o rușine să nu mai poți. A nu mai putea să conduci diferă foarte mult de la om la om, dar diferă la același om de la o perioadă la alta. Aici apar factori medicali, ar trebui să intervină explicații psihologice, pentru că același om poate conduce 10 ore încontinuu, perfect și să aibă maximum de energie, iar după câteva zile, după o oră, două de condus să-l apuce somnul. De ce? Pentru că are o stare mai proastă, apar factori medicali, psihologic ș.a.m.d.

Iar tu ca șofer, în calitate de căpitan al automobilului, trebuie să ai puterea și să înțelegi că nu mai poți. Asta nu s-a întâmplat acolo”, a mai spus Titi Aur, în exclusivitate pentru DCNews.

Accidentul din Ungaria, în urma căruia au murit 12 persoane, iar alte persoane au fost rănite, a avut loc în noaptea de 15 spre 16 august, pe autostrada M3, în apropiere de Mezokeresztes. Autocarul polonez, în care se aflau 57 de pasageri și doi șoferi, a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat într-un șanț. Potrivit poliției ungare, una dintre ipotezele privind producerea accidentului este că șoferul ar fi adormit la volan.