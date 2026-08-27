Vești despre Autostrada Brașov - Făgăraș și Autostrada București - Alexandria: Pas important pentru începerea lucrărilor

Foto cu caracter ilustrativ - Lotul 3 al Autostrăzii A0. Sursa foto: Agepres

Consiliul Interministerial a avizat joi patru proiecte majore de infrastructură rutieră: Autostrada Brașov - Făgăraș, Autostrada București - Alexandria, drumul radial DR1 - Vest Expres și Varianta Ocolitoare Sibiu Sud. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat Horațiu Cosma, care a subliniat că noile investiții vor reduce aglomerația și vor crește siguranța pe unele dintre cele mai periculoase trasee din țară, următorul pas fiind aprobarea indicatorilor în Guvern și lansarea licitațiilor.

Patru proiecte esenţiale pentru infrastructura rutieră a României au fost avizate joi în Consiliul Interministerial de avizare a investiţiilor publice, a anunţat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Horaţiu Cosma, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, este vorba de autostrada Braşov - Făgăraş, de 49,3 kilometri, care va lega mai bine Braşovul de centrul ţării şi va prelua traficul de pe actualul drum naţional extrem de periculos şi aglomerat.

Alt proiect avizat este autostrada Bucureşti - Alexandria, "o investiţie aşteptată de mult timp, care va îmbunătăţi semnificativ legătura dintre Capitală şi sudul ţării".

"Şi aici avem unul dintre cele mai aglomerate şi periculoase drumuri din România", a notat secretarul de stat.

DR1 - Vest Expres va lega Bulevardul Timișoara de A0

Următorul proiect este DR1 - Vest Expres - primul drum radial al Bucureştiului, care va prelungi Bulevardul Timişoara până la Autostrada A0, în zona Domneşti.

"Aproape 10 km de drum modern, cu două benzi pe sens, bandă dedicată transportului public, piste pentru biciclete şi conexiuni Park&Ride", a precizat Cosma.

De asemenea, a fost avizat proiectul privind Varianta Ocolitoare Sibiu Sud, peste 21 km de drum nou, care va scoate traficul de tranzit din zona sudică a municipiului şi va asigura conexiuni mai bune între A1, DN1 şi localităţile din zona metropolitană, conform oficialului.

"Sunt proiecte care răspund unor nevoi reale de trafic: reduc aglomeraţia, scurtează timpii de deplasare, cresc siguranţa rutieră şi contribuie la reducerea poluării. Avizul de astăzi este un pas important, dar nu ne oprim aici. Urmează aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Guvern, iar apoi lansarea licitaţiilor pentru lucrările de construcţie. Patru proiecte importante, încă un pas concret spre o infrastructură rutieră modernă, mai sigură şi mai eficientă", a adăugat Cosma.