A8 trece Prutul. Prima autostradă din Republica Moldova va lega România de Chișinău și Odesa / hartă

Foto: Agerpres

Autostrada Unirii (A8) face un nou pas important peste Prut. Autoritățile din Republica Moldova au lansat licitația pentru studiul de fezabilitate al tronsonului de 125 de kilometri dintre Ungheni și Budești, lângă Chișinău. Proiectul este parte a viitoarei autostrăzi Ungheni - Chișinău - Odesa și va conecta infrastructura rutieră din România cu cea din Republica Moldova.

Autostrada Unirii (A8) trece în Republica Moldova. Lucrările la podul peste râul Prut au început de ambele părți ale graniței, iar acum, Administrația Națională a Drumurilor (AND) de la Chișinău a deschis licitația pentru studiul de fezabilitate al celor 125 de kilometri ai autostrăzii care va merge de la Ungheni până la Budești, lângă Chișinău, conform Radio Moldova.

Studiul va analiza condițiile tehnice și economice pentru construcția tronsonului Ungheni - Chișinău, care face parte din proiectul autostrăzii A8 Ungheni - Chișinău - Odesa.

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„În cadrul procesului de elaborare a studiului tehnico-economic, vor fi realizate studii de trafic, expertize tehnice, evaluarea impactului asupra mediului, identificarea terenurilor necesare, soluții pentru relocarea rețelelor, documentație grafică, analize tehnico-economice, estimări de costuri, devize și altele”, a transmis Administrația Națională a Drumurilor.

Lucrările la autostrada care va conecta Chișinăul de Româia vor trebui să respecte legislația Republicii Moldova, normele naționale în domeniul construcțiilor, standardele europene aplicabile și bunele practici internaționale în proiectarea infrastructurii rutiere, mai transmis autoritățile de peste Prut. Valoarea estimată a contractului pentru elaborarea studiului este de 87.88 de milioane de lei, fără TVA, bani alocați din Fondul Rutier.

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Autostrada Unirii (A8), realizată cu bani din SAFE

La finalul lunii mai a fost semnat primul contract cu finanțare prin Programul Security Action for Europe (SAFE) pentru Autostrada ,,Unirii”, cu o valoare de 4,87 miliarde lei.

„Contractul pentru construirea tronsonului 1 Târgu Neamț-Târgu Frumos a fost semnat de Compania Națională de Investiții Rutiere cu o Asociere de constructori din România și Bosnia-Herțegovina, SA&PE CONSTRUCT SRL (Lider) -TEHNOSTRADE S.R.L., SPEDITION UMB, Euro-Asfalt.

Pe traseul dintre Târgu Neamț (Moțca) și Târgu Frumos (27 km) se vor construi 36 de poduri și pasaje (lungime totală de 8,5 kilometri), 4 tunele (lungime totală de 1,7 kilometri) și 3 noduri rutiere (Moțca, Pașcani și Târgu Frumos).

Durata de realizare este de 46 luni, din care 10 luni pentru proiectare și 36 pentru execuție.

În cadrul acestui contract, pentru a asigura legătura între secțiunea III Leghin-Târgu Neamț a A8, DN 2 și nodul turbion de la Pașcani al Autostrăzii Moldovei Bacău-Pașcani va fi construit cu prioritate, în termen de maximum 12 luni, un segment de autostradă de 5,5 kilometri.

Contractele pentru următoarele tronsoane ale A8 vor fi semnate în cel mai scurt timp posibil, după finalizarea contestațiilor“, a transmis Guvernul României.