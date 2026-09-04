Angajat de la tractări, lovit pe marginea drumului de un şofer neatent. Cum se ajunge aici? Titi Aur, exemplu din familia sa

Un angajat al unei firme de tractări a fost atins de o maşină care a trecut mult prea aproape de marginea drumului. Deşi accidentul nu a fost unul extrem de grav, imaginile arată că angajatul a resimţit dureri mari, iar oglinda laterală a maşinii care a provocat accidentul s-a rupt.

Imaginile video pot fi văzute de la minutul 27:26:

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, a explicat cum se poate ajunge în astfel de situaţii şi a dat un exemplu chiar din familia sa.

"Se întâmplă că sunt șoferi, și eu am unul în familie, vărul meu, care trec foarte aproape de mașinile parcate. Vărul meu, spre exemplu, parcă face intenționat, nu pot să-i scot asta din cap, nu știu ce să-i fac! Când vede mașini parcate, parcă se duce să frece oglindă de oglindă!

Oameni complet inconștienți. Și acest șofer care l-a lovit pe respectivul de la tractări e modelul ăla care trece șters pe lângă mașinile oprite, fără să se gândească că poate să se deschidă o portieră. Dar acum era și o persoană care mișca, o vedea! Și îmbrăcată în niște culori care să atragă atenţia. Şi angajatul de la tractări a mers cu spatele la trafic, dar nici nu cred că s-a gândit că poate să vină unul chiar aşa de aproape de el. Sunt faze incredibile.

Cum a putut să se întâmple aşa ceva? Sunt două variante. Ori era vărul meu la volan, dar nu e, că aş fi auzit, ori şoferul vorbea la telefon şi mergea uitându-se cu coada ochiului la linia din stânga, la linia mediană. Asta pentru că şoferii merg şi au senzaţia că nu li se poate întâmpla nimic, pentru că ei văd drumul cu coada ochiului. Chiar şi în situaţia asta vezi maşinile parcate, puţin în ceaţă, dar crezi că ai situaţia sub control. Dar când cetăţeanul respectiv a început să se mişte, nu l-a mai văzut, nu a mai aproximat exact.

Asta se întâmplă când te uiți în telefon! Când te uiți în telefon la filme, când te uiți la mesaje, când ești concentrat la telefon. Pentru că altă explicație eu nu am: cum să intri, practic, într-un om ziua, când ai vizibilitate, vezi mașini parcate pe dreapta și totuși să te duci... Înseamnă că ești cu gândul în altă parte. Mai puțin probabil că dormea, eu cred că se uita în telefon. Cred că asta e cel mai probabil.

Și atunci a ajuns la faza asta că un pic mai avea... Dacă-l lovea cu colțul, cu farul de fapt, îl rupea! Așa l-a lovit doar cu oglinda. Oricum, durerile se pare că-s mari...", a declarat Titi Aur, după ce a analizat imaginile în emisiunea DC Conducem, difuzată de DC NEWS în fiecare zi de marţi, de la ora 18:00.

În trecut, accidente groaznice cu TIR-uri care au intrat în maşini oprite

Titi Aur a adus aminte şi de accidentele groaznice care au avut loc pe autostrăzi din România, când TIR-uri au intrat în maşini oprite pe banda de urgenţă. Motivul? Acelaşi ca cel probabil de aici: folosirea telefonului la volan.

"De altfel, noi în România am avut accidente grave în situații similare cu mașini oprite pe banda de urgență sau pe acostament și lovite din spate de TIR-uri. De multe ori s-au întâmplat! Dar se întâmplă și în alte ţări, pentru că șoferul de TIR e într-o monotonie stând continuu la volan. Viața de șofer de TIR nu-i ușoară! Unii spun: „Dar te plimbi în toată lumea!”.

Nu te plimbi, că nu vezi decât autostrada, aceeași bandă cu banda de urgență și parcările prin care stai să-ți faci timpii. Nu e o viață ușoară și atunci ei încearcă să-și umple timpul cu tot felul de alte acțiuni: de exemplu, să se uite la filme, la tot felul de TikTok-uri și ce mai sunt. Asta înseamnă că şoferul de TIR merge pe banda 1, dar de multe ori nu chiar pe banda 1, mai intră şi pe banda de urgenţă. În România, banda de urgență nu-i delimitată cu bandă vibrantă. Sau, dacă e, e în foarte puţine locuri.

De asta s-a ajuns la acea bandă vibrantă. Ăn foarte multe țări civilizate, delimitarea între banda de urgență și banda 1 este cu vibrație, tocmai ca să se evite astfel de situații sau să se limiteze", a mai declarat Titi Aur.