7 variante de traseu trimise către CNIR pentru Autostrada București - Giurgiu. Va avea legătură cu Autostrada Veliko Târnovo - Ruse, deja în execuție în Bulgaria

Foto Facebook Horațiu Cosma / CNIR

Proiectantul a transmis către Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) 7 variante de traseu pentru viitoarea Autostradă București - Giurgiu.

Proiectul Autostrăzii București - Giurgiu va fi corelat cu viitorul pod Giurgiu - Ruse 2 și cu autostrăzile din Bulgaria, cu scopul de a avea o legătură rutieră rapidă între România și sudul Europei.

Autostrada București - Giurgiu, investiție strategică, corelată cu Autostrada Veliko Târnovo - Ruse începută deja în Bulgaria

„Autostrada București - Giurgiu face un pas important înainte.

Proiectantul a transmis către Compania Națională de Investiții Rutiere 7 variante de traseu pentru viitoarea autostradă. Aceste trasee vor fi corelate cu viitorul pod peste Dunăre Giurgiu - Ruse 2 și cu autostrada Veliko Târnovo - Ruse, aflată deja în execuție în Bulgaria.

Este o etapă esențială: dintre cele 7 variante, cele mai bine punctate două vor intra în următoarea etapă de analiză multicriterială.

Autostrada București - Giurgiu nu este doar o legătură rutieră modernă între capitală și Giurgiu. Este o investiție strategică pentru România și pentru întreaga regiune, parte a coridorului european ce conectează Marea Baltică, Neagră și Egee și importantă inclusiv pentru mobilitatea civilă și militară pe flancul estic al NATO.

Noul drum de mare viteză va asigura conexiuni moderne cu A1 București - Pitești, A0 în jurul capitalei și A2 spre Constanța, va fi corelat cu viitoare investiții precum A6 București - Alexandria și va oferi municipiului și Portului Giurgiu o legătură rapidă și sigură cu Bucureștiul.

În același timp, proiectarea urmărește reducerea impactului asupra mediului, creșterea siguranței rutiere, reducerea timpilor de călătorie și, evident, alegerea unei soluții cu cel mai bun raport între cost și beneficii.

Dar pentru ca această autostradă să-și atingă întregul potențial, avem nevoie și de celălalt element esențial: Podul Giurgiu - Ruse 2.

De aceea, CNAIR trebuie să accelereze licitația demarată în 2024 pentru construirea noului pod peste Dunăre, astfel încât Bucureștiul, Sofia și Atena să poată fi conectate, în sfârșit, printr-o legătură rutieră de mare viteză.

A5 București - Giurgiu merge înainte. Cu toate pânzele sus!“, a scris secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, pe contul său de Facebook.

Primul tronson din autostrada Ruse - Veliko Târnovo va fi gata până la finalul anului 2028

Construcția autostrăzii Ruse - Veliko Târnovo, tronsonul dintre Ruse și Biala, inclusiv varianta de ocolire Biala, este programată să se încheie până la sfârșitul lui 2028, a spus luni ministrul bulgar al Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, Ivan Șișkov, în cadrul unei vizite pe șantier în apropierea satului Peychinovo, regiunea ruse, transmite BTA.

Un plan detaliat pentru dezvoltarea restului tronsoanelor ar urma să fie prezentat în următoarele 30 până la 40 de zile, ceea ce va accelera construcția spre Veliko Târnovo, a declarat Șișkov.

Oficialul bulgar a subliniat că obiectivul final este construirea întregii autostrăzi de la Ruse la Makaza ca o singură rută integrată.

La sfârșitul lunii mai, același Șișkov a lansat construcția tronsonului Ruse - Biala. La acea vreme, el a zis că antreprenorii l-au asigurat că întregul tronson Ruse - Biala, inclusiv varianta de ocolire Biala, va fi finalizat până la sfârșitul lui 2029. El și-a arătat speranța că lucrările se vor finaliza înainte de termen. Tronsonul și varianta de ocolire sunt finanțate cu 525 de milioane de euro din fonduri europene și naționale.

Autostrada Ruse - Veliko Târnovo are 3 secțiuni

Autostrada Ruse - Veliko Târnovo are o lungime de 132,84 km și conține trei secțiuni: Ruse-Biala (40,14 km), pentru care există un proiect tehnic, proceduri de expropriere și o autorizație de construcție; Varianta de ocolire Biala (35,4 km), construcția a început în decembrie 2023; și Biala-Veliko Târnovo (57,2 km), pentru care Agenția pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria (RIA) a lansat, în luna martie 2025, o procedură de achiziții pentru concepție și construcție.

Atribuirea contractului în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de euro a fost suspendată în luna august 2026 din cauza neregulilor din metodologia de evaluare a ofertelor, care nu au putut fi remediate fără modificarea condițiilor de licitație.