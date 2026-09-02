Ciprian Ciucu, atac fără precedent la Uber și Bolt: Au făcut lobby foarte puternic în Parlament

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Agerpres

Primarul general Ciprian Ciucu acuză companiile de ridesharing că au făcut lobby puternic în Parlament pentru a împiedica autoritățile locale să reglementeze domeniul.

Primarul general al Capitalei a atras atenția asupra concurenței neloiale pe care o fac companiile de ridesharing și a lipsei de competențe de a lua măsuri pentru a reglementa această situație.

"A fost un lobby foarte puternic la nivel de Parlament"

„A fost un lobby foarte puternic la nivel de Parlament când au venit companiile ridesharing. (…) Au zis: Hai să nu lăsăm pe proștii aia de primari din țară să reglementeze ei, inclusiv pe ăia de la Capitală să reglementeze, ca în orice oraș normal la cap, propriile servicii de ridesharing și eventual să le taxeze, pentru că se folosește foarte mult domeniul public. Primarii sunt niște proști. Hai să vină deștepții de parlamentari, care, după un lobby foarte bine pus la punct, puternic, au decis că singurii care pot să ia decizii (…) sunt cei din Parlament (…) Te duci cu 15 lei de la Primăria Capitalei până în Drumul Taberei, la mine acasă, sau cu 20 de lei și ești două persoane. Preferi să dai această sumă decât să te sui să dai 5 lei, dacă ar fi să fie 5 lei biletul sau să dai 6 lei pe transportul în comun”, a spus Ciprian Ciucu.

Municipalitatea nu are niciun fel de putere

El a susținut că transportul în comun din București este foarte puternic în comparație cu firmele de ridesharing, față de care Municipalitatea nu are niciun fel de putere, scrie Agerpres.

„Vă imaginați la Viena că vine Guvernul din Viena ca să spună primarilor din Viena cum să reglementeze ridesharing-ul? Vă imaginați la Madrid sau la Londra sau la Berlin? Eu nu-mi imaginez, dar au zis: Domn’e, pentru o perioadă scurtă de timp – și la noi perioadele scurte de timp tind să se permanentizeze. Ce o să fie haios este că, după declarația asta a mea, o să vezi cum o să se activeze acum companiile de public affairs, pentru că ei plătesc companii de public affairs care să protejeze interesele și să facă lobby puternic, ca nu cumva (…) să se ducă la primari capacitatea de a reglementa, că Ciucu e ceva rău, că el vrea cumva să reglementeze. Da, e normal. Este o competență a orașului, nu a Parlamentului, să spună cine, cum, în ce condiții circulă. (…) Vrei să fii primar și să ai politici publice, dar nu ai competențe legale”, a semnalat primarul.

Un cadru general dat prin legi la nivel național. Cel specific trebuie să fie de competență locală

În opinia sa, este normal ca un cadru general să fie dat prin legi la nivel național, dar cel specific trebuie să fie de competență locală.

„Cei din București nu pot face nicăieri ridesharing în țară, dar cei din țară pot veni în București, poate veni cel din Maramureș sau din Dolj și să facă ridesharing în București, nu avem niciun fel de problemă (…) Deci, cadrul general este normal să fie dat prin legi la nivel național, dar cadrul specific trebuie să fie de competență locală”, a adăugat Ciprian Ciucu.

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