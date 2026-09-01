Nicușor Dan, gata să înceapă discuțiile oficiale. Guvernul tehnocrat, din nou pe masă. Chirieac: UDMR e cheia, altfel sunt șanse să facem Crăciunul cu Bolojan

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Nicușor Dan ar putea începe negocierile oficiale la sfârșitul săptămânii, iar varianta unui guvern tehnocrat revine în prim-plan, în timp ce UDMR poate decide direcția viitorului Executiv.

Președintele Nicușor Dan ia în calcul din nou varianta unui guvern tehnocrat, în contextul în care negocierile dintre partidele politice pentru formarea noului Executiv întâmpină dificultăți. Potrivit surselor România TV, discuțiile oficiale pentru formarea guvernului ar putea începe spre sfârșitul acestei săptămâni.

Șeful statului ar urma să poarte, pe lângă întâlnirile oficiale cu reprezentanții partidelor, și discuții individuale cu liderii formațiunilor politice. Consultările ar avea ca scop identificarea unei formule de guvernare care să poată beneficia de suficient sprijin parlamentar și să evite o criză politică înainte ca noul Executiv să fie stabilizat. UDMR ar fi principalul partid nemulțumit de actualele negocieri. Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat subiectul.

"Mai în glumă sau mai în serios, sunt șanse să facem Crăciunul și Revelionul tot cu Bolojan"

"Cu toată dragostea, UDMR-ul va alege ce se întâmplă mai departe cu țara. Dacă UDMR hotărăște să sprijine PSD-ul, atunci vom avea un guvern PSD. Totuși, au făcut un pas înapoi. S-au sucit. Acum 3 sau 4 zile, Kelemen Hunor a spus că va vota pe cine va nominaliza președintele Nicușor Dan în funcția de premier. Astăzi sau ieri am văzut UDMR-ul făcând un pas înapoi. Maghiarii au zis 'stați să vedem', alături de 'ai mei' de la USR. UDMR este cheia pentru un eventual guvern. Dacă UDMR va sprijini PSD-ul, atunci parlamentarii liberi, minoritățile și cei din grupurile mici îi vor susține pe social-democrați. Viitorul guvern, indiferent că va fi PSD sau tehnocrat, o să iasă la mustață, ca să spun așa.

Mai în glumă sau mai în serios, sunt șanse să facem Crăciunul și Revelionul tot cu Bolojan la putere. Cum să nu? Să fie foarte clar pentru toată lumea: domnul Ilie Bolojan va pleca de la Palatul Victoria când vrea domnia sa și dacă vrea domnia sa. Dacă nu vrea să plece, atunci UDMR îl va susține. Noi am votat cum am votat, deci hai să ne asumăm bucățica noastră de vină. UDMR face parte din Partidul Popular European. Dacă Manfred Weber a vorbit cu Peter Magyar de la Budapesta și i-a spus 'nu faceți cu socialiștii', atunci UDMR nu va face cu socialiștii. Va fi un dezastru indiferent că o să avem un guvern tehnocrat sau minoritar. Dacă cineva speră că vor fi indexate pensiile și salariile, conform legii, atenție, mai ales la pensii, că de doi ani nu s-au mai indexat cu inflația, se înșală amarnic. Eu nu cred că vor avea de unde. Economia e în recesiune. Chiar și dacă PSD-ul vrea să o facă, nu va avea de unde. Taxele uriașe ale lui Bolojan au rupt pe genunchi economia României", a explicat Bogdan Chirieac.

UDMR, nemulțumit de negocieri. Formațiunea nu ar susține un guvern minoritar și nici unul tehnocrat

Una dintre problemele apărute în negocieri este poziția UDMR, care și-ar fi exprimat nemulțumirea față de modul în care au decurs discuțiile. Formațiunea nu ar mai fi dispusă să susțină un guvern minoritar, ceea ce complică și mai mult încercarea de a construi o soluție parlamentară.

Poziția UDMR este cu atât mai importantă cu cât, până în urmă cu puțin timp, liderul formațiunii, Kelemen Hunor, respingea explicit ideea unui premier tehnocrat. Argumentul transmis atunci era că România are nevoie de o conducere politică, susținută de partidele care formau fosta coaliție de guvernare.

În acest moment, însă, refacerea unei coaliții politice în formula discutată anterior pare tot mai dificilă. Divergențele dintre formațiuni și lipsa unui acord asupra împărțirii responsabilităților în viitorul Executiv reduc șansele unei soluții politice clasice.

Nicușor Dan ar renunța la varianta unui guvern monocolor

În aceste condiții, președintele ar analiza o variantă diferită de cea aflată inițial în discuții: un guvern tehnocrat, condus de un premier fără o apartenență politică directă.

Potrivit surselor România TV, Nicușor Dan nu ar mai fi la fel de interesat de formarea unui guvern monocolor PSD sau de o formulă strict politică, în condițiile în care partidele nu reușesc să ajungă la un acord.

Soluția tehnocrată ar putea reprezenta, astfel, o variantă de compromis. Un astfel de Executiv ar permite partidelor să evite asumarea directă a întregii guvernări, dar ar putea beneficia de susținere parlamentară pentru a funcționa.

Miza este și evitarea unei formule politice fragile, care s-ar putea rupe într-un timp scurt din cauza conflictelor dintre partide.

Revenirea variantei tehnocrate amintește de scenariul vehiculat anterior în jurul lui Eugen Tomac. Acesta a fost nominalizat în trecut ca variantă de premier.

Sursele Digi24 susțin că de data aceasta Nicușor Dan va face o desemnare chiar și fără o majoritate promisă din partea partidelor.

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