Liderii PSD Sorin Grindeanu și Claudiu Manda se vor afla mâine la Bruxelles pentru discuții cu reprezentanții social-democrați europeni. Vor vorbi inclusiv cu europarlamentari români din grupul socialist, potrivit unor surse DC News.

Sorin Grindeanu și Claudiu Manda vor să explice, în fața partenerilor europeni, necesitatea schimbării premierului în cadrul coaliției de guvernare. Discuțiile vizează atât scenariul înlocuirii actualului prim-ministru, cât și păstrarea coaliției, dar cu o altă formulă la nivelul conducerii Guvernului, potrivit surselor DC News.

Conform acelorași surse, strategia PSD presupune ca, în jurul datei de 21 aprilie, toți miniștrii partidului să își depună mandatele. Social-democrații nu iau în calcul depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva propriului guvern. Ei au ales varianta prin care să explice partenerilor, atât interni, cât și europeni, necesitatea acestei decizii.

La Bruxelles, liderii PSD vor avea discuții inclusiv cu președinta Grupului Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European, Iratxe García Pérez.

Demersul are loc în contextul unor consultări interne în partid, dar și al necesității de a transmite partenerilor europeni că România își menține direcția pro-europeană și euroatlantică.

De asemenea, începând de luni, Sorin Grindeanu va avea discuții cu liderii organizațiilor județene PSD (în cele opt regiuni administrative), în urma cărora vor fi stabilite întrebările la care să răspundă consultarea online a membrilor PSD, privind funcționarea coaliției și participarea la guvernare.