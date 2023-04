Iohannis, despre rotativă și anticipate. Chirieac, scenariu după declarația președintelui. ”Nu facem concurs de ghicitori”

”Această coaliție a apărut ca un rezultat al rațiunii politice. România a înțeles că vor veni multe crize, politicienii au înțeles, spre surprinderea multora, că țara trebuie guvernată de un guvern cu o susținere solidă în Parlament. Așa s-a creat coaliția care guvernează România de mai bine de un an, un guvern condus de premierul Ciucă, care a reușit să evite un impact grav al tuturor crizelor prin care am trecut până acum, atât criza energetică, cât și criza de securitate etc.

Am fost întrebat de multe ori dacă sunt mulțumit de felul în care s-a guvernat. Da, sunt mulțumit, fiindcă ce trebuia să facă Coaliția și Guvernul, să treacă România prin criză, a făcut-o cu succes. Ah, că nu absolut toate detaliile au fost rezolvate este iarăși adevărat dar nici nu cred că s-a așteptat cineva ca această coaliție să funcționeze numai cu foarte bună înțelegere și numai cu soluții ideale.

Este o coaliție politică complicată între PNL și PSD și trebuie să vedem partea plină a paharului: s-au înțeles și au rezolvat problemele cu care s-au confruntat. Întrebarea care se pune în spațiul public și dumneavoastră ați pus-o la este cum se continuă, fiindcă în câteva luni sau săptămâni ar trebui să se producă rotația la conducerea Guvernului.

Cred că această rotație este posibilă și se va întâmpla. Nu cred că în momentul de față există o alternativă viabilă la această coaliție și toate partidele au înțeles acest lucru.

În același timp, această rotație va veni cu probleme suplimentare care vor trebui negociate. În măsura în care va fi nevoie, mă voi implica pentru a garanta stabilitatea și bunul mers al lucrurilor. Dacă ad absurdum nu se întâmplă așa și lucrurile se îndreaptă spre o situație de așa-zise alegeri anticipate, care expressis verbis nu sunt prevăzute în Constituție, dar, evident, ele pot avea loc. Complicat de ajuns acolo. Atunci, decizia va fi a Coaliției. Până la urmă, alegeri vor fi cel mai târziu la sfârșitul anului viitor. Sunt convins că această coaliție va merge mai departe. Cum va arăta acest lucru în detaliu, vom vedea, însă nu sunt motive de îngrijorare. Nu vreau să dau exemple din vecinătatea mai apropiată sau mai îndepărtată, dar nu vom avea alegeri după alegeri, după alegeri, după alegeri. România va fi guvernată și va rămâne o țară stabilă și prosperă”, a afirmat, astăzi, președintele Klaus Iohannis.

Ipoteza lui Bogdan Chirieac

Analistul politic Bogdan Chirieac a reacționat la declarația mai sus citată a președintelui Klaus Iohannis.

”Trebuie spus un lucru: o astfel de exprimare, cum a avut președintele Iohannis, este nepermisă într-un stat democratic și într-un stat aflat într-un context politic internațional foarte dificil, așa cum este România. Nu facem un concurs de ghicitori, ce a vrut să spună președintele. Că sunt alegeri anticipate, că nu sunt, că rotativă, că o fi, că o împărți, că nu știu ce. Acest gen de declarație este toxică pentru politica din România. Președintele trebuia să spună foarte clar: în luna iunie, va avea loc rotativa, premier va fi Marcel Ciolacu, se vor negocia ministerele numite și ne vedem mai departe de treabă. Sau putea spune că nu mai are loc rotativa și că este de acord cu organizarea alegerilor anticipate în septembrie - octombrie” consideră Bogdan Chirieac, conform analizei de la RomâniaTV.

Analistul politic a mai spus că a înțeles, din declarațiile președintelui Klaus Iohannis, că nu va fi desemnat prim-ministru Marcel Ciolacu. ”Eu cred că, mai degrabă, dânsul (n.r. președintele) ar încuraja un guvern minoritar PNL, cu sprijin din Parlament și asta după ce pică cei doi prim-miniștri. Asta rezultă din analiza atentă, pe care am făcut-o eu, a declarației președintelui Iohannis, coroborat cu declarația făcută acum o lună, când, întrebat despre rotativă, a spus: dom`ne, eu știu ce e mai bine pentru România și voi hotărî atunci”.

Ce spun reprezentanții PSD și PNL

Social-democratul Mihai Fifor a declarat, la același post TV, că PSD a înțeles, din zicerile președintelui, că rotativa va avea loc, existând o negociere în acest sens. ”Suntem extrem de concentrați pe problemele de guvernare și mai puțin pe chestiunea aceasta” spune Mihai Fifor care-și afirmă convingerea că această coaliție de guvernare merge mai departe, oferind stabilitate României. Liberalul Emil Dumitru a mers pe aceeași idee, spunând că nu se pune problema să nu fie respectat protocolul. Deputatul PNL consideră că ”ba din contră, președintele nu s-a referit în vreun fel că se va genera o criză politică de la Cotroceni”, adăugând că ”dânsul își dorește stabilitate”. El afirmă că în partid nu s-a discutat scenariul alegerilor anticipate.

