Ce pregătește PSD? Consemn pentru parlamentarii social-democrați să-și anuleze toate deplasările - surse

Joi va fi tensiune maximă în Parlament: bugetul României va fi votat amendament cu amendament, într-un context tensionat PSD- PNL. Ambele partide au programate, după votarea bugetului în Parlament, ședințe - aparent decisive pentru rămânea sau plecarea de la guvernare. Dacă social-democrații au anunțat această analiză din timp, liberalii abia au dezvăluit agenda.

În acest context, DCNews a aflat, pe surse, că e ordin major în PSD: parlamentarii - deputați și senatori deopotrivă - au primit consemn să anuleze tot, toate deplasările, indiferent de natura lor, pe tot parcursul lunii martie. Ei trebuie să rămână aici, la centru. Problema care se ridică este ”de ce?”. Ce pregătesc social-democrații dacă bugetul de stat trece, așa cum au susținut toate partidele coaliției, joi? Sau nu trece și pică odată cu Guvernul Bolojan?

A blufat Sorin Grindeanu când a atenționat-o pe Lia Olguța Vasilescu? Ne amintim că social-democrata din Craiova a susținut ieșirea PSD de la guvernare imediat după adoptarea bugetului de stat în Parlament. Președintele PSD aparent a taxat-o: Cine a hotărât că intrăm în coaliție, hotărăște și să ieșim. Noile date din partid lasă loc de interpretări.

Pică bugetul joi sau pică Guvernul după adoptarea bugetului? Se retrage PNL de la guvernare? Ia Ilie Bolojan fața PSD-ului și pleacă din Palatul Victoria? Sau PSD își va asuma acest merit, al debarcării premierului?