Florin Manole, ministrul Muncii, a fost invitat la DC News și DC News TV în emisiunea „Ce se întâmplă”, moderată de Răzvan Dumitrescu, unde a explicat culisele pachetului de solidaritate pentru anul 2026 și motivele pentru care salariile și pensiile au rămas înghețate, în contextul inflației și al creșterii TVA-ului. Ministrul a detaliat impactul măsurilor asupra populației cu venituri reduse și a argumentat deciziile Guvernului privind sprijinul acordat familiilor cu copii au venit mai greu, din cauza unor "ambiții nejustificate".

"Nu e nevoie de niciun studiu ca să mergi peste tot prin piață, prin țară, ca să vezi că prețurile au crescut"

Răzvan Dumitrescu: "Ați acceptat, practic, înghețarea salariilor și a pensiilor în 2026, deși toate studiile, foarte multe dintre ele, ce-i drept, veneau din zona sindicatelor, dar și din cea a Comisiei Europene, arată clar că înghețarea aduce o scădere a nivelului de trai, a veniturilor, o sărăcire a celor care lucrează. Atunci, întrebarea este cum justificați această chestiune și ce se întâmplă în 2027? Rămân înghețate?

Florin Manole: "În primul rând, nu e nevoie de niciun studiu ca să mergi peste tot prin piață, prin țară, ca să vezi că prețurile au crescut și că prețurile crescute îi afectează preponderent pe cei care cheltuie cea mai mare parte din venit pe cumpărături. Vorbim aici de populația cu venituri reduse. De aceea am venit cu acest pachet de solidaritate, pe care nu-l vedem ca o compensare totală și perfectă a unei situații. Totuși, îmi place să spun așa, cu o ironie amară, că e cel mai bun pachet de solidaritate, pentru că e singurul. Niciun alt partid nu a venit cu nicio altă măsură complementară de înlocuire a propunerii noastre, de a adăuga peste, de a îmbunătăți, de niciun fel. Am fost singuri. Ne-am dus, spre deosebire de 2025, când am avut sprijinul pentru pensionari de la un prag de venituri, atunci a fost pensia de sub 2574 de lei – și ne-am dus la 3000 de lei. Apoi, ne-am dus cu 3 praguri de suport diferite, pentru că noi credem că este mai echitabil să ai mai multe praguri în general. Am luat, spre deosebire de anul trecut, și măsura sprijinului familiilor cu copii. Unora dintre aceste familii. De exemplu, familia Manole, care are și ea copil, nu are nevoie de sprijin și nu trebuie să fie vreo prioritate. Mă refer la cei cu venituri cel puțin decente în țara asta. Sigur că și familiile cu venituri decente simt și ele inflația, dar nu trebuie să fie o prioritate în contextul dat.

"De ce s-a mai dus bătălia pe pachet dacă, până la urmă, s-a acceptat?"

Răzvan Dumitrescu: "Inflația a mâncat și 10% din puterea de cumpărare a oamenilor. Sigur că acesta a fost principalul factor care a contribuit, dar a mai venit și creșterea TVA-ului de la 19% la 21%. Toate astea la pachet. Au fost TVA-uri care au crescut de la 5% la 11%. Acolo s-a văzut și mai mult chestiunea asta. Aveți indicii că nu au fost în zadar măsurile respective? Mai e o chestie care nu se poate înțelege nefiind în interiorul Guvernului. S-a dus o bătălie mediatică pe față, la baionetă, pentru acest pachet. Până la urmă, s-a acceptat într-o anumită formă pachetul. De ce s-a mai dus bătălia dacă, până la urmă, s-a acceptat?"

Florin Manole: "Eu cred că nicio măsură nu este în zadar. Sigur, impactul este mai mare cu cât inflația este mai mică. Până la urmă, ar fi fost complet anormal ca ministrul Muncii, indiferent de la ce partid, indiferent cum l-ar chema, care mai este și ministrul Solidarității Sociale, să nu vină cu propunere. Bătălia de care ați vorbit a fost dăunătoare tuturor părților implicate în conflict. Pachetul nu a fost acceptat într-o anumită formă, ci a fost acceptat în formă completă..."

Răzvan Dumitrescu: "Iată, de ce s-a mai pus cineva pe picioarele de dinapoi, cum se spune, într-un limbaj așa mai de caleașcă, dacă, până la urmă, tot îl accepți?"

Florin Manole: "Din cauza unor ambiții nejustificate și nejutificabile. Am spus de atâtea ori că am venit cu această propunere de pachet foarte rațională și echilibrată, păstrând necesitatea prudenței în cheltuielile publice, numai că unii nu au vrut să ne înțeleagă de la început."

