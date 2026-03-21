Subcategorii în Economie

DCNews Economie Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus de ce preferă antreprenorii români să angajeze muncitori din afara UE
Data publicării: 14:56 21 Mar 2026

Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus de ce preferă antreprenorii români să angajeze muncitori din afara UE
Autor: Florin Răvdan

Sursa foto: Agerpres

Florin Manole, ministrul Muncii, a explicat într-o conferinţă de presă de ce antreprenorii români se orientează tot mai mult spre angajaţi din afara Uniunii Europene.

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Florin Manole, a declarat sâmbătă, la Arad, că a susţinut reducerea cotelor de lucrători din afara Uniunii Europene pentru a lăsa spaţiu pentru angajarea forţei de muncă locale adăugând că unele companii preferă străinii deoarece sunt "mână de lucru plătită minimal, vulnerabilă şi uşor dispensabilă".

Ministrul a declarat, într-o conferinţă de presă, că la finalul anului trecut patronatele i-au cerut să crească cota de lucrători non-UE de la 100.000, cât a fost în 2025, la 150.000 în acest an, dar a susţinut o reducere la 75.000, în contextul creşterii şomajului, scrie Agerpres.

"150.000 de oameni care ar fi venit să lucreze în România înseamnă că ar fi venit să lucreze în nişte locuri de muncă. Deci, mediul antreprenorial îmi spune în noiembrie 2025 că există nevoia de noi lucrători. Am fost atunci criticat, dar folosesc prilejul actual să vă spun că a fost o critică nedreaptă, că de ce am scăzut cota de lucrători străini. Am scăzut-o şi am argumentat atunci că e nevoie să lăsăm mai mult spaţiu pentru lucrătorii români care vor fi afectaţi de şomaj", a spus Manole.

El a precizat că, în cele din urmă, prin consens, s-a aprobat o cotă de 90.000 de lucrători, arătând însă că numărul mare solicitat de patronate arată "preferinţa unora pentru mână de lucru plătită minimal, vulnerabilă şi uşor dispensabilă".

"Eu nu cred că acesta trebuie să fie dezideratul unei ţări în legătură cu propria sa piaţă a forţei de muncă", a completat ministrul Florin Manole.

Manole a punctat că este conştient de drepturile egale de care trebuie să beneficieze cei ce vin să lucreze în ţara noastră şi de respectul ce li se cuvine, dar că preferă să lase "cât mai mult spaţiu pentru cetăţeanul român" care îi plăteşte salariul şi îl votează să îl reprezinte inclusiv din punctul acesta de vedere. 

