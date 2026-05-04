Guvernul deblochează 12 miliarde lei: Bani rapizi pentru primării și miză uriașă pe PNRR / update

„Este vorba de două ordonanțe de urgență care, practic, accelerează absorbția fondurilor europene, fie că e vorba de fonduri din PNRR, din împrumut sau grant, fie că e vorba de fonduri europene rambursabile de alte tipuri. Prima astfel de ordonanță creează cadrul legislativ în care Trezoreria să poată oferi credite în valoare de 10 miliarde de lei pentru UAT-uri, pentru accelerarea proiectelor din PNRR, fie că e vorba de granturi sau de loan-uri.

Practic, până în noiembrie 2026, Trezoreria va oferi proiecte cu dobândă zero pentru UAT-uri, astfel încât să suplinească procedurile în care facturile sunt pe drum, dar plățile nu se fac la timp. Și pentru că mai avem foarte puțin timp până la 31 august, am creat acest procedeu în care să putem suplini plățile și să accelerăm pe ultima sută de metri plățile din PNRR, astfel încât să maximizăm absorbția acestor bani. Este un mecanism creat în premieră și sperăm ca acest mecanism să dea rezultate, astfel încât atât pe componenta de împrumuturi, cât și pe componenta din granturi, acești bani să ajungă în economie și PNRR-ul să aibă o rată de absorbție cât mai mare.

O a doua ordonanță se referă la credite din Trezorerie; de această dată sunt credite cu dobândă pentru autorități locale, pentru cheltuieli neeligibile sau pentru cofinanțarea unor proiecte pe fonduri europene. Acești bani sunt prinși și în buget, e vorba de două miliarde de lei care, practic, pot fi operați și, din acest moment, UAT-urile pot transmite solicitări pentru utilizarea acestor bani. În total, e vorba de 12 miliarde de lei care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorbția și accelerează, practic, infuzia de bani în economie, de care economia României în 2026 are nevoie”, a zis ministrul Alexandru Nazare.

Vorbim despre o ordonanță de urgență privind măsuri în vederea accelerării implementării investiţiilor finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, prin asigurarea lichidităţii temporare prin împrumuturi pe termen scurt, acordate de Ministerul Finanţelor

Prin această Ordonanță de Urgență se instituie un mecanism de finanțare temporară, prin acordarea de împrumuturi fără dobândă autorităților locale, pentru proiectele aflate într-un stadiu avansat de implementare.

Mecanismul utilizează temporar sumele disponibile din componenta de împrumut a PNRR, fără a atrage resurse suplimentare de pe piețele financiare și fără costuri pentru autoritățile locale beneficiare.

Plafonul total al programului este de până la 10 miliarde lei, cu potențialul de a susține un portofoliu de proiecte în valoare totală de aproximativ 46 miliarde lei, din care 34,4 miliarde lei sunt reprezentate de către cheltuielile eligibile.

Împrumuturile nu înlocuiesc fondurile europene și nu reprezintă cheltuieli permanente. Ele vor avea caracter temporar și vor funcționa ca mecanism de tip „credit-punte” pentru menținerea ritmului de implementare.

Prin această măsură, Guvernul urmărește:

accelerarea implementării investițiilor PNRR;



finalizarea la termen a proiectelor;



atingerea jaloanelor și țintelor asumate de România;



absorbția integrală a fondurilor europene;



evitarea pierderii investițiilor esențiale pentru comunități.



Aceste măsuri sunt luate în contextul în care România intră în etapa finală de implementare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), toate investițiile și reformele asumate urmând să fie finalizate până la data de 31 august 2026, se arată într-un comunicat al Guvernului.

În prezent, peste 11.300 de contracte finanțate prin PNRR sunt implementate de autoritățile locale, cu o valoare totală eligibilă de aproximativ 34,4 miliarde lei, dintr-un portofoliu total de aproximativ 46 miliarde lei (circa 9,2 miliarde euro), din care restul de executat aferent cheltuielilor eligibile depășește 20 miliarde lei. Investițiile acoperă domenii esențiale pentru dezvoltarea României: sănătate, educație, digitalizare și infrastructură locală.

A doua ordonanță de urgență este pentru acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului în vederea accelerării absorbţiei fondurilor nerambursabile de la Uniunea Europeană de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.



Ordonanța de Urgență introduce măsuri pentru a sprijini comunitățile locale să finalizeze proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni, în cadrul programelor interguvernamentale.

Astfel, unitățile administrativ-teritoriale, cu excepția municipiilor reședință de județ, pot solicita, inclusiv pentru instituțiile publice finanțate integral din bugetul local, și pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, proporțional cu obligațiile care le revin, de la Ministerul Finanțelor contractarea în anii 2026-2027 a unor împrumuturi din venituri din privatizare înregistrate în Trezoreria Statului, în limita sumei de 2 miliarde de lei.

UAT-urile pot adresa aceste solicitări până la data de 31 decembrie 2026 pentru:

Finanțarea cheltuielilor neeligibile necesare finalizării proiectelor europene nefinalizate sau nefuncționale din exercițiul 2014–2020;



Asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;



Acoperirea cheltuielilor neeligibile aferente acestor investiții.



Prin asigurarea acestor finanțări se are în vedere prevenirea blocării investițiilor locale aflate într-un stadiu avansat de implementare și reducerea riscului de pierdere a fondurilor europene deja contractate.

Finanțările vor avea condiții avantajoase:

maturitate de până la 5 ani;



posibilitatea rambursării anticipate;



exceptare de la limitele de îndatorare și plafoanele de contractare/tragere prevăzute de legislația fiscal-bugetară;



costuri de finanțare reduse comparativ cu piața.



Guvernul ia măsuri pentru accelerarea finalizării proiectelor europene, protejarea investițiilor publice, susținerea absorbției fondurilor europene, reducerea presiunii asupra bugetelor locale şi evitarea blocajelor administrative, a litigiilor sau a corecțiilor financiare generate de nefinalizarea proiectelor, se mai arată în comunicat.