Creșterea taxelor, inclusiv a TVA, nu aduce automat mai mulți bani la buget și poate avea efecte negative în lanț asupra economiei, avertizează profesorul Nicolae Moroianu, de la Academia de Studii Economice din București, într-un interviu pentru DC News.

„Orice creștere a taxelor nu înseamnă, în mod automat, și o creștere a încasărilor la buget. Fiecare dintre noi știe că, atunci când prețurile cresc, cantitatea consumată scade. Degeaba aplic un TVA de 21% la 80% din cantitatea consumată, pentru că, în termeni absoluți, nu voi încasa mai mult.

În aceste condiții, dacă scade cantitatea tranzacționată, înseamnă că se reduc și locurile de muncă. Lucrurile sunt clare: cererea de muncă este derivată din cererea de bunuri și servicii. Nimeni nu angajează oameni dacă nu vinde. Dacă în economie se cer mai puține produse, mai puține tricouri, mașini, lapte sau pâine, vor fi angajați mai puțini oameni care să le producă. Asta înseamnă mai puține salarii și, implicit, mai puțini bani în economie.

În plus, această situație poate duce la creșterea economiei subterane sau a celei gri, ceea ce nu ajută la rezolvarea deficitului. Degeaba rezolvăm problema deficitului dacă economia ajunge într-o zonă din care își va reveni foarte greu.

Există și o vorbă: „Operația a reușit, dar pacientul a murit”. Degeaba rezolvăm o problemă, dacă economia abia mai dă semne de viață. Lucrurile trebuie duse într-o direcție echilibrată: Nu trebuie să ne gândim doar la tăieri, ci în primul rând la generarea de venituri. Iar aceasta poate veni din investiții, în special din investiții publice în infrastructură, pe care statul trebuie să le susțină acolo unde un privat nu poate să le facă.

Un investitor privat nu se poate împrumuta eficient pentru a construi autostrăzi și infrastructură, deoarece astfel de proiecte nu sunt bancabile pe perioade atât de lungi. Nicio bancă nu va acorda finanțare pe 50-60 de ani unui privat. În schimb, statul are această capacitate și poate susține astfel de investiții pe termen lung. De aceea, statul nu ar trebui să facă ceea ce sectorul privat poate face eficient, ci să se concentreze pe acele proiecte pe care investitorii privați nu le pot realiza”, a zis profesorul de economie de la ASE Nicolae Moroianu, într-un interviu la DC News.

