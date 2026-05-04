Subcategorii în Economie

DCNews Economie Vine stagflația peste România? Cât de aproape suntem de o retrogradare în ceea ce privește ratingul de țară
Data actualizării: 21:03 04 Mai 2026 | Data publicării: 21:03 04 Mai 2026

EXCLUSIV Vine stagflația peste România? Cât de aproape suntem de o retrogradare în ceea ce privește ratingul de țară
Autor: Anca Murgoci

bani Bani/lei/ foto arhivă

România se confruntă cu semnale economice îngrijorătoare.

Putem vorbi de stagflație în cazul României? Avem inflație mare, s-a prăbușit industria prelucrătoare, industria energetică, iar volumul cifrei de afaceri în servicii a scăzut, la rândul său, cu 10%. 

România se confruntă cu semnale economice îngrijorătoare, în contextul unei inflații ridicate și al scăderilor în mai multe sectoare-cheie, precum industria prelucrătoare, industria energetică și serviciile, unde volumul cifrei de afaceri a scăzut cu aproximativ 10%. În acest context, apare întrebarea dacă economia românească se apropie de un scenariu de stagflație. Aflăm răspunsul de la profesorul de economie de la ASE Nicolae Moroianu, într-un interviu la DC News.

„Din păcate, informațiile care vin nu sunt de natură să ne bucure și să ne ofere un climat optimist. Toată conjunctura geopolitică și economică internațională, cu conflictele din ultimii ani și cu efectele rămase după pandemie, arată că există probleme serioase. Sunt multe dificultăți structurale, care țin de modul în care economia a fost organizată, nu doar în România, peste care se suprapun probleme conjuncturale, specifice acestui moment. Contextul internațional nu este favorabil economiilor. Nu există nicio economie care să funcționeze la nivelul de dinaintea pandemiei.

În acest context, trebuie să ne adaptăm și să luăm măsurile pe care le putem aplica. Din punct de vedere teoretic, există instrumente, însă, în practică, nu le putem folosi întotdeauna din cauza posibilităților pe care le avem”, a zis profesorul de economie de la ASE Nicolae Moroianu la DC News.

Cât de aproape este România de o retrogradare în ceea ce privește ratingul de țară? Ce înseamnă acest lucru pentru oamenii obișnuiți?

„Mai degrabă aș pune în același cântar posibilitatea unui rating negativ cu dorința de a deveni membri ai Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Ambele, ratingul de țară și apartenența la OECD, reprezintă, pentru economia României, cărți de vizită importante pentru investitori.

O scădere a ratingului ne-ar duce într-o zonă în care am deveni mai puțin atractivi pentru investiții. În schimb, acceptarea în OECD ar însemna că România îndeplinește anumite condiții și că este un partener credibil pentru investitori, care pot desfășura aici investiții durabile și profitabile”, a zis profesorul de economie de la ASE Nicolae Moroianu la DC News.

ase
romania
stagflatie
