Britney Spears în centrul unui nou scandal, după o noapte care i-a schimbat cursul dosarului

Data publicării: 21:33 04 Mai 2026

Autor: Dana Mihai

britney-spears Sursa foto: Facebook Britney Spears

Britney Spears a încheiat un proces după ce a pledat vinovată pentru conducere imprudentă, într-un caz inițial legat de consum de alcool și droguri la volan.

Cântăreaţa pop Britney Spears a soluţionat un proces ce i-a fost intentat pentru conducerea automobilului sub influenţa drogurilor şi a alcoolului, după ce a pledat vinovată, luni, la o acuzaţie mai uşoară, cea de conducere imprudentă a unui vehicul, informează Reuters.

Audiere fără prezența artistei în instanță

Avocaţii vedetei au depus o declaraţie în numele ei în timpul unei audieri care a avut loc la Curtea Superioară din comitatul Ventura, la nord de Los Angeles. Cântăreaţa americană, în vârstă de 44 de ani, nu a fost obligată să participe la audiere, deoarece era vorba despre un proces intentat pentru o contravenţie şi nu a fost prezentă în sala de judecată.

Iniţial, ea a fost acuzată pentru conducerea automobilului sub influenţa drogurilor şi a alcoolului, după ce poliţiştii din Patrula Autostrăzilor din California au arestat-o în luna martie.

Poliţiştii au urmărit vehiculul în care se afla Britney Spears în urma unei sesizări despre un şofer care fusese văzut în timp ce conducea haotic un automobil BMW negru, cu mare viteză, în comitatul Ventura.

Reținerea artistei pentru stare de ebrietate

Ea a fost reţinută în seara zilei de 4 martie după ce poliţiştii au observat că prezenta semne de stare de ebrietate, a precizat Patrula Autostrăzilor, la momentul respectiv.

Potrivit AFP, artista a petrecut câteva ore într-o celulă a Poliţiei americane înainte să fie eliberată în dimineaţa următoare.

Apoi, Britney Spears s-a internat din proprie voinţă într-o clinică de dezintoxicare.

Conform sentinţei pronunţate luni, cântăreaţa a fost condamnată la "12 luni de suspendare, cu o perioadă de probă", a explicat avocatul ei, Michael Goldstein.

Obligația de a urma consiliere psihologică

De asemenea, artista pop va trebui să consulte un specialist în sănătate mintală la intervale regulate.

Incidentul din luna martie a reaprins îngrijorările fanilor legate de starea în care se află Britney Spears, o cântăreaţă care a dominat industria muzicii pop în anii 2000.

Cântăreaţa a avut o viaţă agitată, despre care a vorbit pe larg în autobiografia sa, "The Woman in Me", publicată în octombrie 2023.

"Îmi plăcea să beau alcool, dar nu mi-am pierdut niciodată controlul", a scris ea, recunoscând totodată că lua Adderall, un medicament prescris pentru a trata tulburările de atenţie şi care face parte din familia amfetaminelor.

În acelaşi volum de memorii, vedeta americană a vorbit despre copilăria petrecută în sărăcie, în umbra unui tată alcoolic, problemele din relaţia sa amoroasă cu Justin Timberlake şi hărţuirile la care era supusă de către paparazzii americani.

Tutela impusă după criza din 2007

După o criză psihotică suferită în 2007, cântăreaţa a fost plasată sub tutela tatălui ei, Jamie Spears, care îi controla banii şi viaţa privată, deşi ea continua să susţină în acea perioadă o serie de concerte în Las Vegas.

Sprijinită de numeroşi fani, reuniţi sub sloganul "Free Britney", vedeta pop s-a revoltat în cele din urmă împotriva acelei situaţii juridice, iar justiţia americană a decis să anuleze tutela în 2021. 

