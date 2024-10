Britney Spears își șochează fanii! I-a lăsat pe toți mască cu ce a făcut - Foto în aricol

Britney Spears a distribuit pe contul său de Instagram o fotografie în care apare în rochie de mireasă, însoţită de un text cu anunţul că s-a căsătorit cu ea însăşi, transmite marţi agenţia EFE.

Britney Spears a declarat pe reţeaua socială că, deşi unii oameni ar putea crede că a se căsători cu ea însăşi 'poate părea jenant sau stupid', este convinsă că acesta este 'cel mai genial lucru pe care l-am făcut'.

Cântăreaţa în vârstă de 42 de ani, care s-a afirmat prin hituri precum 'Baby One More Time', a distribuit acest mesaj alături de un videoclip în care apare într-o rochie albă din satin, cu voal de dantelă, pe acordurile melodiei 'Fields of Gold' a lui Sting.

Foto

Sursa foto - captură Instagram Britney Spears

Potrivit mass-media locale, cântăreaţa nu ar fi avut o nouă relaţie după ce s-a despărţit de Sam Asghari, în luna mai a acestui an. Actorul ceruse divorţul în august 2023, la puţin peste un an de la căsătorie, în iunie 2022. Britney Spears a fost căsătorită anterior cu Jason Alexander şi cu Kevin Federline, cu care are doi fii, Sean Preston Federline, de 19 ani, şi Jayden James Federline, de 18 ani, potrivit portalului E!News, notează Agerpres.

