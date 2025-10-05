€ 5.0889
Data publicării: 16:23 05 Oct 2025

Cât costă să o ai pe Irina Loghin la nuntă: În banii ăștia spune și bancuri
Autor: Giorgi Ichim

irina-loghin_44808100 Irina Loghin - Foto: Facebook Irina Loghin
 

Cât cere Irina Loghin, la 86 de ani, pentru o cântare la nuntă, pe un recital, și de ce nu doarme niciodată la hotel după un concert?

Irina Loghin rămâne una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din România. Cu o carieră impresionantă și o prezență inconfundabilă pe scenă, artista continuă să fie nelipsită de la cele mai importante evenimente din viața oamenilor, de la nunți și botezuri, până la spectacole și festivaluri.

La aproape 86 de ani, Irina Loghin are agenda plină. Irina Loghin este invitată constant la evenimente, fiind apreciată nu doar pentru vocea sa inconfundabilă, ci și pentru energia pozitivă și umorul molipsitor.

În ciuda vârstei, artista reușește să creeze atmosfera și să aducă zâmbete pe chipurie celor prezenți.

Cât costă să o ai pe Irina Loghin la nuntă?

Ei bine, deși este o legendă a muzicii populare românești, onorariul Irinei Loghin nu este unul enorm. Potrivit organizatorilor de evenimente, artista cere în jur de 2.000 de euro pentru un recital la nuntă.

"Irina Loghin are, și acum, un succes imens, se numără printre favoriții spectatorilor și în 2024. Are și un onorariu bun, în jur 2.000 de euro, pentru un recital, la nunți.

Dar, merită, căci, de banii aceștia, Irina Loghin spune și bancuri, știe cu zecile! Lumea se simte bine și o cheamă mereu, este o artistă care și-a păstrat fanii, fiind prezentă și în online, pe conturile sociale, unde postează și momente frumoase din viața de familie", a declarat un organizator de evenimente pentru Playtech.

De ce nu doarme Irina Loghin niciodată la hotel după concerte

Un detaliu mai puțin cunoscut despre artistă este faptul că nu îi place să doarmă în hoteluri, chiar dacă organizatorii îi rezervă mereu o cameră. După fiecare recital, Irina Loghin preferă să se întoarcă acasă, unde este așteptată de soțul ei, Ion Cernea, fost campion la lupte greco-romane.

"Atunci când are spectacole în afara Bucureștiului, dacă e vorba de un oraș apropiat, Irina Loghin nu rămâne peste noapte. Are o cameră rezervată, dar doar pentru a se schimba sau odihni puțin.

După program, pleacă acasă la vila din București, unde o așteaptă soțul. Este mereu însoțită de impresarul ei, care îi este și șofer, și bodyguard”, a mai spus organizatorul de evenimente.

vedete
irina loghin
