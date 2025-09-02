Unde își petrece vacanța Gabriela Cristea: „Eu și Tavi ne-am simțit ca doi proaspăt căsătoriți”

Gabriela Cristea, Tavi Clonda și cele două fetițe se bucură de o vacanță spectaculoasă peste Ocean, vizitând atracții celebre din Statele Unite și împărtășind cu fanii fiecare moment trăit.

Prezentatoarea TV a dezvăluit pe rețelele sociale că a bifat alături de familie mai multe atracții celebre din Los Angeles și că experiența i-a încântat pe toți:

„Am fost să vedem cum locuiesc faimoșii de la Hollywood. Locuri retrase, liniștite, cu case nu foarte mari și cu multă verdeață. A fost o plăcere să ne plimbăm pe acele străzi.

În Los Angeles am închiriat o mașină decapotabilă, ca să fim și noi în rând cu lumea de aici. Fetele au trăit experiența asta la intensitate maximă, iar eu și Tavi ne-am simțit ca doi proaspăt căsătoriți întorși de la Las Vegas”, a mărturisit Gabriela Cristea.



Momente romantice și experiențe de film

Pe lângă relaxarea de pe plajele Oceanului Pacific, vedeta a povestit că a vizitat și locuri de film iconice. Gabriela Cristea i-a îndemnat pe fani să urmărească pelicula „Pretty Woman”, după ce ea însăși a mers la celebrul hotel unde s-a filmat producția cu Julia Roberts și Richard Gere:

„Dacă nu ai văzut încă filmul Pretty Woman este momentul să îl descarci acum. Am fost să vedem hotelul unde s-a filmat această producție fabuloasă cu Julia Roberts și Richard Gere, hotel care se află în capătul Rodeo Drive, căci de la magazinele de acolo și-a cumpărat hăinuțe care au transformat-o pe Julia din fata săracă într-o doamnă adevărată, un fel de cenușăreasă modernă. Enjoy!”, a transmis prezentatoarea.



Mesaj pentru femeile care se tem de costumul de baie

Într-un alt moment din vacanță, Gabriela Cristea a ales să transmită un mesaj de încurajare pentru femeile care evită plaja din cauza câtorva kilograme în plus.

Vedeta și-a prezentat propriile costume de baie, salvate pe Trendyol, în mărimi mai mari și modele avantajoase, explicând că oricine merită să se bucure de mare și de vacanță fără complexe:

„Dragilor, cine spune că dacă ai câteva kilograme în plus nu trebuie să te pui în costum de baie și să stai la soare nu știe despre ce vorbește. Așa că în colecția mea am pus câteva costume de baie în mărimi mai mari pentru doamnele care să zicem au câteva kilograme în plus. Asta se întâmplă și cu mine și mă bucur că mi-am găsit un costum de baie care mă avantajează și care să mă facă să ies la soare, să nu mă simt prost doar pentru că nu am 90-60-90”.

Pentru mai multă convingere Gabriela Cristea s-a filmat chiar pe ea în costum de baie, iar la finalul mesajului a sărit în piscină.

Vedeta își ține constant fanii la curent și pare hotărâtă să transforme această escapadă într-o colecție de amintiri care să le rămână tuturor aproape de suflet.

