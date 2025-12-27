Fuego, adevărul despre relația cu Irina Loghin: Avem o legătură dincolo de orice

Întrebat despre Irina Loghin, Fuego a spus că relația lor trece de mult timp de simpla colaborare artistică și că, după 25 de ani de scenă, turnee și proiecte comune, au ajuns la o relație solidă.

Artistul a povestit că totul a început odată cu lansarea piesei "Împodobește, mamă, bradul", în al cărei videoclip a apărut Irina Loghin, iar de acolo a urmat un proiect muzical care a avut un succes răsunător.

"Împărțim scena de 25 de ani, am făcut turnee și am văzut împreună trei continente! Avem o legătură dincolo de scenă și dincolo de orice, doamna Loghin are încredere în mine și în sfaturile mele.

Povestea a început fix acum 25 de ani, când am lansat eu celebra melodie „Împodobește, mamă, bradul". Doamna Loghin a jucat în clip, mai apoi am povestit și am hotărât să lansăm un proiect muzical. Fără prea mari așteptări, de nici o parte. Eu aveam publicul meu pe zona de latino, dumneaei avea o istorie în spate.

Dar, succesul a fost fulminant! Am realizat două albume de studio, unul în 2003, altul în 2006, împreună cu Orchestra Lăutarii și Nicolae Botgros și ambele au luat discul de platină pentru vânzări. Iar de acolo am construit o frumoasă și trainică prietenie!

Nu știu dacă vom mai lansa vreo piesă împreună, dar sigur la anul doamna Loghin va avea parte de un nou moment special cu nepoata în emisiunea mea la TVR 2!", a declarat Fuego pentru Click.ro.