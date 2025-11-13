Văduva victimei lui Iorgulescu reacționează dur în urma scandalului din Buftea soldat cu plângeri penale și arestări

Melek Patrisia are doi copii, cel mic este cu Dani Vicol, bărbatul care a murit în accidentul pe care l-a provocat fiul lui Gino Iorgulescu, Mario Iorgulescu. Fiul cel mare al Patrisiei Melek, în vârstă de zece ani, este cu un alt bărbat. De-a lungul timpului ar fi existat mai multe tensiuni între Melek Patrisia și familia tatălui băiatului cel mare.

Acum, în presă au apărut informații potrivit cărora Melek Patrisia ar fi fost implicată într-un scandal cu tatăl fiului cel mare. Totul ar fi culminat cu amenințări, violență și dosar penal, pe o stradă din Buftea, în contextul unei răfuielil între frații bărbatului și familia Patrisiei.

Au fost reținuți trei tineri, în urma unei altercații pe o stradă din Buftea, pe 6 noiembrie. Comunicatul Poliției

”La data de 6 noiembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Buftea au reținut trei tineri de 20, 23 și 28, față de care au fost efectuate cercetări într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii publice. În fapt, la data de 3 noiembrie 2025, polițiști din cadrul Poliției Orașului Buftea au fost sesizați prin plângere de către un tânăr de 21 de ani, cu privire la faptul că, în urma unor discuții în contradictoriu, ar fi fost agresat fizic de către trei persoane necunoscute, în orașul Buftea, județul Ilfov.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că, în cursul serii de 03 noiembrie a.c., un tânăr de 21 de ani, ar fi avut un conflict spontan cu trei persoane de 20, 23 și 28, ulterior fiind agresat fizic de către aceștia, în zona feței, pe o stradă din orașul Buftea.În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. De asemenea, în baza probatoriului administrat, la data de 06 noiembrie a.c., cei trei tineri, cu vârste de 20, 23 și 28 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, ulterior în cursul zilei de 07 noiembrie a.c., fiind prezentați în fața instanței de judecată care a dispus măsura arestului preventiv față de aceștia, pentru o perioadă de 30 de zile”, se arată într-un comunicat al Poliției Buftea, despre care presa a scris că ar fi despre scandalul din familia Patrisiei, deși oamenii legii nu menționează nume.

Patrisia Melek neagă totul

Întrebată de internauți pe TikTok ce s-a întâmplat, care este adevărul, Patrisia Melek a negat informațiille apărute despre scandalul din Buftea.

"Nu am niciun adevăr să vă spun, decât că îmi văd de viața mea, de copiii mei, de munca mea. Eu sunt un om prea ocupat, ca să pot să dau importanță la niște lucruri, care, efectiv, nu au nicio legătură cu mine. Copiii mei sunt copiii mei, familia mea este familia mea. Sunt un om muncitor. Vin la muncă, îmi văd de treaba mea. Muncesc și îmi câștig banul și cam atât. Eu nu am timp de așa ceva, eu nu am timp să stau la discuții cu nimeni", a declarat Melek Patrisia într-un videoclip postat pe contul ei de TikTok.

"Nu mă deranjează nimeni, că dacă era vreodată să mă deranjeze cineva, în secunda doi eu eram la poliție. În secunda a doua știa tot TikTok-ul. În secunda a doua era totul public. Nu are cum, în viața asta, pe mine să mă șantajeze sau să îmi facă rău cineva. Eu, automat, aceste lucruri le fac publice. Eu sunt o femeie singură, care are 2 copii de crescut. Nici nu aș avea de ascuns ceva. În secunda doi aș face totul public pe Internet, în secunda a doua m-aș duce la poliție, ca să fiu protejată, dacă m-ar deranja cineva. Dar atâta timp cât nu mă deranjează, nu am ce să zic, nici ce adevăr să spun. Voi știți ce fac eu, toată ziua mă vedeți pe TikTok", a mai spus Melek Patrisia, într-un clip pe contul ei de TikTok.

Accident mortal provocat de Mario Iorgulescu

Amintim că accidentul provocat de Mario Iorgulescu a avut loc în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2019, în București. Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, era la volanul unui bolid Aston Martin DB11. Conducea cu viteză foarte mare și sub influența alcoolului și a cocainei. Mașina sa a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de un alt autoturism, condus de un tânăr de 24 de ani, Dani Vicol, care a murit pe loc.

După accident, Mario Iorgulescu a fost grav rănit și internat, iar ulterior a fost transferat la o clinică din Italia, țară în care se află și în prezent. În România, el a fost judecat în lipsă, iar în 2023 a fost condamnat definitiv la 13 ani și 8 luni de închisoare pentru omor și conducere sub influența drogurilor. Familia victimei și opinia publică au criticat modul în care autoritățile au gestionat cazul, considerat a fi o pată pe obrazul justiției.

