Data publicării: 15:08 04 Oct 2025

Gheorghe Turda îl face praf pe Constantin Enceanu. L-a stropit cu apă! "Are un mare defect, se dă măreț!"
Autor: Giorgi Ichim

gheorghe turda gheorghe turda - Foto: LaMaruta
 

De ce nu-l iartă Gheorghe Turda pe Constantin Enceanu și ce l-a supărat de l-a stropit cu apă.

De mai bine de patru ani, Constantin Enceanu și Gheorghe Turda nu-și mai vorbesc. Totul a pornit după ce ambii cântăreți s-au certat la o petrecere. Ba mai mult, la supărare, simțindu-se jignit Gheorghe Turda i-a aruncat lui Constantin Enceanu apă în față.

"Am cântat cea mai frumoasă doină, din repertoriul meu, Doina ardelenilor, iar, la a doua strofă, Constantin Enceanu s-a ridicat și mi-a oprit cântarea. A început să urle și să comenteze că de ce cântă Turda?!

M-am enervat, am aruncat cu apa dintr-un pahar, nu l-am lovit. A fost un gest cum a făcut Corneliu Vadim Tudor”, menționa atunci Gheorghe Turda.

Cel mai mare defect al lui Constantin Enceanu. Ce a putut spune Gheorghe Turda

"Nu am făcut pace cu el, m-a jignit rău atunci. Dacă ne vom împăca vreodată? Nu știu ce să zic, până acum nu ne-am văzut la niciun eveniment, poate că, din politețe, ne-am saluta. Nu știu ce să zic.

El are însă un mare defect, se dă măreț, este genul de om care nu știe să se comporte cu valorile acestei țări, așa că nu prea am ce să iert.

Lumea îl place, are spectacole, dar fiecare răspunde de valoarea sau de nonvaloarea lui. Nu zic eu dacă e un artist bun sau nu”, a declarat Gheorghe Turda.

Mai mult, Gheorghe Turda a vorbit despre afacerile familiei lui Constantin Enceanu și spune că nu este invidios. Mai exact, fiica și ginerele lui Constantin Enceanu și-au deschis o pizzerie în Craiova, asta după ce, în urmă cu mai mulți ani, și-au inaugurat și un local, în Filiași, iar Gheorghe Turda spune: "le doresc sănătate și spor la toate!"

"Să facă milioane de lei cu afacerile lor, nu-s invidios! Este muncă multă, de ce i-ar invidia cineva?”, a continuat Gheorghe Turda, pentru Click.

