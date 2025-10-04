€ 0.0000
|
$ 0.0000
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data publicării: 08:14 04 Oct 2025

Cu ce boală a fost diagnosticată Viorica de la Clejani. A ajuns să nu mai mănânce și a renunțat la carne
Autor: Giorgi Ichim

viorica de la clejani Viorica de la Clejani - Foto: LaMaruta
 

Viorica de la Clejani a primit un diagnostic dur și a fost nevoită să își transforme complet stilul de viață.

Viața Vioricăi de la Clejani s-a schimbat radical după ce medicii i-au pus un diagnostic neașteptat, supranumit chiar „ucigașul tăcut”. Artista a recunoscut că a fost nevoită să își modifice complet alimentația și să renunțe la obiceiurile care îi plăceau cel mai mult.

Vedeta spune că acum frigiderul din casă e aproape gol, a trecut pe o dietă cu multe legume și chiar a adoptat un stil de viață apropiat de veganism. Totuși, schimbările bruște au venit cu un cost: tremurături, stări de slăbiciune și perioade în care trec zile întregi fără să mănânce.

"Țin pasul cu Ioniță și, de dragul familiei, am renunțat la multe. De două zile îmi cam tremură corpul, dar încerc să merg înainte”, a declarat Viorica de la Clejani.

Medicii avertizează că boala descoperită la artistă poate fi extrem de periculoasă dacă nu este tratată corect. De altfel, este una dintre afecțiunile care afectează milioane de oameni, fără ca aceștia să știe.

Care este boala de care suferă Viorica de la Clejani și cum reușește artista să o țină sub control, află din articolul complet de pe DC Medical.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vedete
diabet
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 41 minute
Horoscop 4 octombrie 2025. O zodie va fi prea prăpăstioasă
Publicat acum 46 minute
Cine a vrut să-l asasineze pe judecătorul Curţii Supreme. A primit 8 ani de închisoare, o pedeapsă "insuficientă"
Publicat acum 48 minute
ATV-urile, mai periculoase decât motocicletele. Titi Aur: Eu nu mă pricep la ele
Publicat acum 55 minute
Ce se întâmplă dacă pui o linguriță de bicarbonat în mașina de spălat
Publicat acum 1 ora si 23 minute
Sute de intervenţii ale pompierilor în Bucureşti şi Ilfov, din cauza codului portocaliu
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Oct 2025
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat pe 02 Oct 2025
Ce ascund gafele virale ale lui Nicușor Dan. Bogdan Chirieac: Este evident că îl deranjează!
Publicat pe 02 Oct 2025
Rutte, șeful NATO, s-a răstit la un lider european care a invocat Articolul 4 din tratat
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close