Liviu Vârciu și soția sa, Anda, au avut parte de emoții mari în aeroport după vacanța din Amsterdam

Liviu Vârciu și soția sa, Anda Călin, s-au întors acasă după câteva zile de relaxare în Amsterdam, dar drumul spre aeroport s-a transformat într-o adevărată cursă contra cronometru. Cu avionul întârziat și bagajul depășind limita admisă, cei doi au trăit momente tensionate, care le-au stricat ușor vacanța perfectă.

Soția lui Liviu Vârciu a împărtășit peripețiile printr-o serie de postări pe Instagram. Deși a relatat totul cu zâmbetul pe buze, Liviu părea vizibil deranjat. Cei doi s-au grăbit din ultimele activități din Amsterdam pentru a ajunge la aeroport și a prinde avionul programat la ora 9:00 dimineața. Surpriza a venit însă când au aflat că avionul avea o întârziere de o oră.

„Și ne-am grăbit de la circuit, am fugit mult rău de tot ca să ajungem la aeroport să prindem avionul de la ora 9:00. Și avionul are întârziere o oră. Și-al meu în seara asta pleacă la 'Nea' Marin”, a povestit Anda Călin pe Instagram.



Distracție la Formula 1, dar stres la aeroport

În Amsterdam, cei doi s-au bucurat de câteva zile de relaxare și de spectacolul oferit de Formula 1, încărcându-și bateriile înainte de întoarcerea acasă. Momentele de tensiune din aeroport însă le-au adus dureri de cap și emoții neașteptate după vacanța de vis.

Peripețiile nu s-au oprit aici. Anda și Liviu au descoperit că bagajul lor depășea limita admisă, cântărind 28 de kilograme în loc de 23. Pentru a rezolva problema, Anda a fost nevoită să cumpere o plasă suplimentară pentru a redistribui lucrurile și să stea din nou la coadă.

„Bine și în afară de asta, când am ajuns, bagajul avea în loc de 23 de kilograme 28 de kilograme”, a explicat Anda Călin.



Sistemul de verificare, blocat la final

Cireașa de pe tort a venit când a sosit rândul lor la verificarea bagajelor: sistemul s-a blocat, prelungind și mai mult așteptarea și adăugând un strop de stres final unei zile deja tensionate.

În ciuda emoțiilor și micilor ghinioane de la aeroport, vacanța în Amsterdam va rămâne pentru Anda Călin și Liviu Vârciu o experiență memorabilă, plină de amintiri frumoase și aventuri de neuitat.

